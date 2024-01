Festa per i bambini in piazza con circo e pony: sarà premiata la maschera più bella

Grosseto. Domenica 21 gennaio si torna in piazza.

L’evento conclusivo della rassegna “Natale in piazza”, organizzata dal Comune di Grosseto con il centro di recupero animali Country Paradise venne rimandato: adesso è tempo di tornare a festeggiare, stavolta in piazza Galeazzi, sempre dalle 15.30.

E per l’occasione, visto l’avvicinarsi del Carnevale, gli organizzatori hanno messo in programma anche un concorso dedicato alla maschera più bella. Insieme agli animali del Country Paradise e ai pony, sui quali i piccoli potranno gratuitamente salire e fare un giro, ci saranno il famoso Mago Pablo, con il suo spettacolo di illusionismo by “Cuoricina eventi”, la scuola di circo Mantica e il gufo reale Horus, con la falconiera Daniela Serravalle. E non solo: all’evento sarà presente anche l’associazione Ironmamme di Grosseto con uno stand.

L’ingresso è gratuito e l’invito è aperto a tutti.