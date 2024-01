“Echi di città”: al via l’officina creativa per costruire la Grosseto ideale

Grosseto. La compagnia teatrale grossetana Confine Zero è pronta a dare il via al suo primo percorso laboratoriale rivolto ai cittadini di Grosseto e dintorni: “Echi di città”.

L’open-day è previsto per lunedì 22 gennaio (dalle 18.00 alle 20.00) nell’aula didattica del Museo archeologico e d’arte della Maremma.

Ma cos’è “Echi di città?” Non un classico laboratorio teatrale, ma un’officina creativa aperta a chiunque abbia qualcosa da dire su Grosseto e sul territorio. Su come lo vede, su come lo immagina, su come lo vorrebbe e cosa ci vorrebbe dentro.

Un “laboratorio di idee”, uno spazio libero di scambio e condivisione, in cui trasformare in maniera creativa le riflessioni nate dall’incontro della comunità e costruire, attraverso il gioco e il dialogo, la nostra città ideale.

Il percorso si articolerà in 10 incontri completamente gratuiti da gennaio a maggio, con restituzione finale, coordinati dallo staff di Confine Zero e da collaboratori professionisti.

L’open-day è una “giornata di prova” aperta a tutti, dai 16 anni in su. In seguito i partecipanti saranno divisi in quattro gruppi, a seconda delle fasce d’età.

Il progetto è tra i 6 vincitori del bando “Social Crowdfunders” di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con Feel Crowd.