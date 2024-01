“Le tre B del violoncello”: nuovo appuntamento con il festival “Music & Wine”

Grosseto. Dopo un inizio davvero “con il botto” della settimana scorsa, con un tutto esaurito e il magnifico incontro con la “voce di Morricone” Susanna Rigacci, la trentaquattresima edizione del festival internazionale “Music & Wine”, diretto dal maestro Giovanni Lanzini, cerca di bissare il successo dell’evento inaugurale con il secondo appuntamento previsto per domenica 21 gennaio alle 17, nella sala convegni del Museo di storia naturale di Grosseto con un’altra interessantissima proposta musicale, di quelle davvero da non perdere.

Saliranno sul palco il famoso violoncellista Luca Provenzani e la pianista Fabiana Barbini per un incontro ravvicinato con questo meraviglioso strumento della famiglia degli archi.

Il concerto

Il titolo dell’incontro sarà appunto “Le tre B del violoncello” e Luca Provenzani, solista di fama internazionale, già primo violoncello dell’Orchestra della Toscana e docente al Conservatorio “Mascagni” di Livorno, accompagnato dalla bravissima Fabiana Barbini al pianoforte, racconterà lo strumento attraverso i tre autori più rappresentativi della storia del violoncello quali Bach, Beethoven e Bruch. Nell’occasione saranno infatti eseguiti la Sonata n° 3 in sol maggiore BWV 1027 di Johann Sebastian Bach seguita poi dalla Sonata op. 5 n. 2 di Ludwig van Beethoven e dal magnifico Kol Nidrei op. 47, un toccante adagio su melodie ebraiche del compositore tedesco Max Bruch.

Un programma denso quanto affascinante, che spazierà dal passaggio dalla viola da gamba al violoncello della sonata bachiana fino all’utilizzo romantico dello strumento, passando attraverso un’opera giovanile quanto importante di Beethoven, che segna l’apertura di un vero e proprio corso nella storia dello strumento ad arco.

I musicisti

Il duo composto da Provenzani e Barbini (uniti nella vita quanto nell’arte) si è costituito nel 1994 sotto la guida del maestro Franco Rossi (componente del celeberrimo Quartetto italiano) ed è ormai considerato uno dei gruppi da camera più interessanti, ottenendo sempre ottimi consensi sia di pubblico che di critica. Vincitore di importantissimi premi internazionali, il duo ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche per la Rai e ha suonato per le più importanti stagioni concertistiche sia in Italia che all’estero.

Al termine del concerto, come di consueto, la musica lascerà poi il posto ai migliori vini del territorio sotto l’attenta guida di “Rosae Maris”. In questa occasione verranno presentate le aziende Fattoria di Magliano con il proprio “Ilario 2022”, Tenuta Belguardo con “Belguardo Rosé 2022” e Tenuta Dodici con “Schiava d’Amore 2022”.

Biglietti

L’ingresso all’evento è a pagamento con prenotazione agli Amici del Quartetto al numero 333.9905662 (anche via Whatsapp) o via e-mail a amiquart@gmail.com. Il botteghino del Museo sarà aperto a partire dalle 16 del giorno stesso. Il costo biglietto è di 10 euro per l’intero e di 8 euro per il ridotto (under 25, over 65 e soci Fondazione Grosseto Cultura). I bambini fino ai 10 anni entrano gratis.