“Gli anni Verdi”: Alessandro Riccio e l’Orchestra della Toscana in concerto

Grosseto. Le più celebri composizioni di Giuseppe Verdi tra musica, storia e comicità.

È il concerto “Gli anni Verdi“, che andrà in scena venerdì 19 gennaio alle 19 al Circolo ufficiali di Marina di Grosseto per la rassegna “La voce di ogni strumento” di Agimus con l’attore Alessandro Riccio – che ne è l’ideatore e l’autore – e l’ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana, con musiche di Giuseppe Verdi arrangiate da Francesco Oliveto.

I biglietti sono in vendita online su Ticketgate al link https://www.ticketgate.it/event/gli-anni-verdi/ (biglietto ridotto per i possessori della Carta Conad, per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e per gli studenti under 19; per informazioni cell. 339.7960148; e-mail agimus.grosseto@agimus.it; sito www.agimusgrosseto.it).

Il concerto

“Gli anni Verdi” è un concerto-spettacolo che vede la rappresentazione di un Giuseppe Verdi ormai ultraottantenne ma sempre desideroso di continuare a scrivere opere grandiose, nonostante sia ormai scomparsa in lui la vena creativa. E così il celebre musicista, tra l’età avanzata e ricordi confusi, si riduce a scrivere composizioni bizzarre e arie strampalate: una testardaggine della quale fanno le spese i musicisti al suo servizio. Il tutto messo in scena da Alessandro Riccio con i musicisti dell’Orchestra della Toscana, alla terza collaborazione artistica, in uno spettacolo coinvolgente nel quale Riccio fa rivivere con leggerezza la figura di Giuseppe Verdi, compositore conosciuto e apprezzato da ogni tipo di pubblico.

Alessandro Riccio

L’attore e regista Alessandro Riccio (Firenze, 1972) è un artista poliedrico: le sue esperienze formative variano dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura al trucco, fino a tutti gli strumenti necessari a cimentarsi nella direzione artistica e produttiva. Ha fondato la casa di produzione Tedavi ’98 e ne dirige la maggior parte delle realizzazioni teatrali. Come attore di teatro è stato allievo di Bob Marchese e Fiorenza Brogi de “Il gruppo della Rocca”. Dal 1993 è docente di recitazione teatrale e cinematografica dal 1993. È anche autore di cortometraggi di fiction (i suoi cortometraggi “Fuoco su tela” e “Su di me” sono stati distribuiti nelle sale cinematografiche dal circuito Cinehall) e sceneggiatore (firma con Leonardo Pieraccioni il copione dell’ultimo film dell’attore e regista fiorentino “Pare parecchio Parigi”).

“Gli anni Verdi” è un evento della rassegna “La voce di ogni strumento” proposta da A.Gi.Mus. Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del Ministero della difesa e delle istituzioni locali (il Comune di Grosseto, la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana), la sinergia con le Forze dell’ordine e le caserme militari di stanza in città e in provincia, la collaborazione con tante associazioni, nazionali e locali, il sostegno dei main sponsor Castagneto Banca 1910 e il contributo di Conad.

Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà donato per finalità benefiche.