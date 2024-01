Origini della mitologia greca: incontro alla Fondazione Polo universitario grossetano

Grosseto. Venerdì 19 gennaio, alle 16, nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano in via Ginori 43, a Grosseto, si terrà la prima conferenza del 2024 del progetto “Incontri con le voci dell’archeologia“, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Polo universitario grossetano, il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena e l’Associazione archeologica maremmana, allo scopo di divulgare i risultati delle ricerche svolte sul territorio.

Relatrice sarà l’architetto e storica dell’arte Vera Giommoni, che introduce così la conferenza, dal titolo “Le origini della Mitologia greca. Dall’oralità alla letteratura, dalla forma epica all’immagine antropomorfa”: “La mitologia greca nasce a poco a poco, con mutazioni ed aggiunte, come raccolta delle narrazioni legate alla tradizione orale e rese note grazie agli Aedi. Questi racconti si sono poi trasformati in letteratura scritta in forma poetica: ecco all’opera i lirici greci con l’Iliade e l’Odissea di Omero, oppure la Teogonia di Esiodo. È infatti grazie agli artisti che miti e leggende presero quelle forme da noi tutti conosciute. Cantori, poeti e letterati fusero insieme vicende mitiche locali, alterate per ragioni logistiche e storiche, dando loro forma epica, mentre pittori, scultori e architetti ne rappresentarono l’immagine antropomorfa, che le rese eterne. Inoltre, la mitologia accompagna in modo trasversale tutti i popoli. Quello del diluvio è un mitologema ricorrente in culture diverse tra loro, ciò ha suggerito che sia esistita un’antica catastrofe universale il cui ricordo, mitizzato, è giunto fino a noi.”

L’ingresso è libero e gratuito.