Scriabin Concert Series: piano recital di Alessio Tonelli nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Anche nel 2024 torna lo Scriabin Concert Series nella chiesa dei Bigi di Grosserto.

La rassegna, promossa dall’associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, domenica 14 gennaio alle 18 ospita il giovane pianista grossetano Alessio Tonelli, che proporrà musiche di Beethoven, Chopin e Scriabin.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333.5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Alessio Tonelli

Alessio Tonelli ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 8 anni all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto, sotto la guida del maestro Giuliano Schiano. Nel 2014 ha superato con il massimo dei voti l’esame di primo livello di pianoforte al Conservatorio “Franci” di Siena, dove nel 2016 ha superato anche gli esami di secondo livello. In seguito ha preso parte a masterclass con insegnanti del calibro di Antonio Di Cristofano, Hector Moreno, ChenXi Li, Luigi Tanganelli e Mariangela Vacatello. Si è esibito in rassegne musicali, come l’Orbetello Piano Festival e il Festival musicale internazionale “Recondite Armonie” e nel corso degli anni ha partecipato a numerosi concorsi in tutta Italia, ottenendo sempre consensi.

Ha vinto il primo premio del concorso musicale “Palmiero Giannetti” per 9 anni consecutivi, avendo così la possibilità di esibirsi al Teatro degli Industri di Grosseto. Dal novembre 2021 frequenta il corso di laurea triennale in pianoforte al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia, nella classe di Mariangela Vacatello.