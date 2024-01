Torna il festival internazionale “Music & Wine”: quattro concerti al Museo di storia naturale

Grosseto. Al compimento del proprio 34° anno di età, il festival internazionale “Music & Wine” (primo festival di musica da camera in città, sorto nel 1991 dalla collaborazione fra l’associazione degli Amici del Quartetto e l’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto) si presenta con una veste rinnovata e ancora più interessante.

Da sempre al passo con i mutamenti dei tempi, gli Amici del Quartetto non hanno rinnovato solamente la veste grafica dei propri appuntamenti musicali, ma hanno fatto ancora di più superando anche il classico, seppur collaudato, binomio tra musica e grandi vini del territorio. Da quest’anno infatti ogni evento sarà il “contenitore”, anche se gli organizzatori preferiscono chiamarlo “salotto”, dove il pubblico non solo potrà ascoltare musica di altissimo livello e conoscere i migliori vini del territorio raccontati da “Rosae Maris”, ma allargare l’orizzonte con piccole conferenze, presentazioni letterarie, mostre d’arte e visite guidate, ascoltando e interagendo direttamente con i protagonisti sul palcoscenico. Un bagaglio culturale, quello dell’associazione degli Amici del Quartetto, che in oltre trenta anni di attività si è formato e ha al contempo formato schiere di appassionati all’ascolto della musica dal vivo, riuscendo a portare anche a Grosseto il meglio della grande musica internazionale e dei musicisti più blasonati.

Anche quest’anno il festival prevede quattro appuntamenti invernali domenicali (alle 17), al Museo di storia naturale della Maremma a Grosseto, a partire dal 14 gennaio e fino al 4 febbraio, più altrettanti appuntamenti estivi da programmarsi nei prossimi mesi di luglio e agosto nelle frazioni del Comune di Grosseto.

I quattro appuntamenti invernali, quest’anno più che mai di altissimo livello, spazieranno dalla figura di Ennio Morricone e la sua musica per il cinema raccontati dalla celebre soprano Susanna Rigacci, la “voce” di Morricone nei suoi concerti più indimenticabili, fino all’amore in musica fra teatro e salotto raccontato dal celebre pianista del Teatro San Carlo di Napoli Giacomo Serra e dalla soprano Ilaria Iaquinta.

Si passerà poi attraverso la scoperta del violoncello, ospite il 1° violoncello solista dell’Orchestra della Toscana Luca Provenzani, e, per concludere, con un simpaticissimo racconto su Dante Alighieri alle prese con tre donne, letto in chiave satirica e raccontato dall’attrice Matilde Gazzolo e dal duo pianistico Buttiero-Frumento.

Come di consueto i migliori vini del territorio verranno presentati in occasione di ogni evento dall’associazione “Rosae Maris”.

Anche quest’anno, in occasione di ciascun appuntamento, sarà possibile visitare il Museo di storia naturale della Maremma in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura. Il costo dei biglietti di ingresso è fissato in 10 euro (intero) ed 8 euro (ridotto per under 25, over 65 e soci di Fondazione Grosseto Cultura).

“‘Music&Wine’ – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – è arrivato alla sua 34esima edizione: già solo da questo record di longevità si può dedurre l’altissimo spessore del festival. L’obiettivo è valorizzare la buona musica, ma anche dare risalto ai luoghi e alle eccellenze del territorio. Da qui nasce l’accostamento della musica con il vino, che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra terra. Ringraziamo il padre di questo progetto, il maestro Giovanni Lanzini, che da sempre si impegna per offrire un’esperienza piacevole e interessante ai cittadini e ai numerosi turisti che vivono la Maremma”.

Il programma

Questo il programma della manifestazione invernale, mentre gli appuntamenti di quella estiva sono in fase di definizione.

I concerti al Museo: