Il Natale arriva in paese: il programma delle iniziative

Scansano (Grosseto). Nel paese di Scansano, nel “Dentro”, c’è da fare una passeggiata suggestiva tra presepi e addobbi, respirando un’aria di festa; tutto questo è stato realizzato dalla Città del pane, che il Comune ringrazia per aver dato vita al paese in questi giorni di festa, coinvolgendo e organizzando tante persone.

Sempre a Scansano c’è da visitare, al palazzo delle ex scuole elementari in via XX Settembre, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il mercatino di Natale degli artigiani del paese e la mostra di presepi, molto particolari, creati, con tanta fantasia, dagli alunni delle scuole, da associazioni e da privati.

Il programma

Queste le iniziative delle feste a Scansano:

domenica 24 dicembre, alle 16, alle Cascine Babbo Natale fa gli auguri e consegna i regali;

sabato 30 dicembre e venerdì 5 gennaio, alle 15.30, nelle vie del centro storico presepe vivente, vin brulè all’Osteria dei Tre Merli e schiaccine fritte all’Osteria della Contrada;

domenica 7 gennaio, alle 15.30, alle ex scuole elementari di via XX Settembre, premiazione dei presepi, estrazione della lotteria, premiazione del miglior albero e delle decorazioni creative, ringraziamento ai ragazzi che hanno curato le piante del paese.

Il Comune ringrazia le associazioni di Scansano e delle frazioni per gli addobbi realizzati, oltre a tutte le persone che hanno contribuito decorare le vie e le piazze.