Scriabin Concert Series: Leonardo Ruggiero si esibisce nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Lo Scriabin Concert Series, in collaborazione con Agimus Grosseto, ospita Leonardo Ruggiero.

Sabato 23 dicembre, alle 18.00, nella chiesa dei Bigi torna la rassegna promossa dall’associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Il concerto

Leonardo Ruggiero suonerà brani di Ravel, Chopin, Corigliano e Debussy. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333.5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Leonardo Ruggiero

Leonardo Ruggiero studia al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con Giovanna Prestia e Giampaolo Nuti, conseguendo il diploma accademico di II livello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Attualmente amplia la sua formazione frequentando il Biennio di Musica da Camera con la professoressa Daniela De Santis. Segue masterclass con musicisti di fama internazionale. Dal 2018 realizza, in collaborazione con il Comune di San Casciano Val di Pesa, una stagione a cadenza annuale di lezioni-concerto per la divulgazione musicale. Nel 2021 è vincitore della borsa di studio “Erik Torricelli”. Nell’anno accademico 2021/2022 viene ammesso come studente Erasmus alla Hmt “Felix Mendelssohn Bartholdy” di Lipsia nella classe di Alexander Meinel.