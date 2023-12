“Musica in ospedale”: la Piccola Orchestra d’altri tempi e il Trio vocale Lilith in concerto

Grosseto. Un’esperienza musicale unica attende Grosseto giovedì 21 dicembre: la Piccola Orchestra d’altri tempi e il Trio vocale Lilith in concerto all’ospedale Misericordia

“Amici e appassionati della musica, è con grande entusiasmo che annunciamo un evento straordinario che vi lascerà senza fiato! Giovedì 21 dicembre, preparatevi a essere trasportati in un viaggio musicale attraverso le epoche con l’eccezionale esibizione della Piccola Orchestra d’altri tempi e del Trio vocale Lilith – si legge in una nota di Agimus, che organizza l’evento -. L’atmosfera magica e coinvolgente dei locali neri degli anni ’30 a New Orleans prenderà vita attraverso la maestria esecutiva della Piccola Orchestra d’altri tempi, che ci delizierà con le meravigliose melodie di un’epoca passata. Da Fred Buscaglione a Gorni Kramer, da Natalino Otto alle Sorelle Lescano, queste affascinanti esibizioni riporteranno alla luce la nostalgia e la bellezza intramontabile della musica jazz. Ma non è tutto! Il Trio vocale Lilith aggiungerà una nota di freschezza e modernità con le sue armonie vocali impeccabili e le straordinarie interpretazioni, arricchendo l’esperienza musicale con una ventata di contemporaneità”.

“Questo evento rappresenta un’opportunità unica di assistere a un connubio eccezionale di generi e talenti che garantirà un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica – prosegue il comunicato -. Vi invitiamo calorosamente a unirvi a noi per una serata straordinaria giovedì 21 dicembre presso l’ospedale Misericordia di Grosseto, con inizio alle 17.30. Non mancate a questa occasione unica! Invitate amici, parenti e tutti gli amanti della buona musica a condividere insieme questa straordinaria esperienza musicale. Vi aspettiamo numerosi per condividere la magia e l’emozione della musica! Un ringraziamento speciale alla Fondazione Atlante che ci delizierà con un aperitivo offerto in compartecipazione con l’azienda ‘La Villa del Mare’ di Pescia Fiorentina, la Fondazione Italiana Sommelier (Fsi) e al suo presidente Paolo Cepollaro”.

Al termine dell’evento, la presidente di A.Gi.Mus Grosserto, Gloria Mazzi, e il direttore dell’ospedale, il dottor Dentamaro, formuleranno gli auguri di buone feste.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, contattare il numero 3397960148 o l’indirizzo e-mail agimus.grosseto@agimus.it.

L’ evento è ad ingresso libero.