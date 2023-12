Premio Firenze: medaglia di bronzo per Carlo Vellutini con il suo romanzo “Clifden”

Grosseto. Carlo Vellutini, con il romanzo “Clifden, l’Irlanda e la Maremma in un pub”, edito da Heimat, si è aggiudicato la medaglia di bronzo alla 40esima edizione del prestigioso Premio Firenze, la cui cerimonia finale si è svolta nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, devo erano in gara oltre quattrocento opere ed il podio raggiunto dal giornalista e scrittore grossetano dà il senso dell’importanza dell’evento organizzato dal centro culturale Firenze-Europa ‘Mario Conti’, che annovera in giuria personaggi di assoluto spessore.

“L’accoglienza di ‘Clifden’ era stata molto buona dai lettori – afferma Carlo Vellutini, premiato nella sezione ‘narativa edita’ – ed aveva già raggiunto la finale al Premio Città di Tarquinia, dunque mi aspettavo che potesse ottenere un bel risultato anche in una cornice di grande rilievo come quella del Premio Firenze, ma non nego che essere arrivato addirittura a conquistare la medaglia di bronzo, oltre che gioia, mi ha dato grande emozione”.

Non è la prima volta che Carlo Vellutini si mette in mostra al Premio Firenze. “La cosa che mi ha dato maggiore soddisfazione – aggiunge lo scrittore – è l’essere riuscito ad arrivare in fondo al percorso con i miei tre romanzi. ‘Reti di Smeraldo’ nel 2017 aveva ottenuto la segnalazione d’onore, mentre ‘Generazioni’ nel 2021 aveva raggiunto la finale. Questa volta con ‘Clifden’ siamo andati oltre e questo testimonia che, evidentemente, una giuria così qualificata ritiene, anche dalle motivazioni dei riconoscimenti, che si sia sempre trattato di lavori di qualità. Questa è una bella iniezione di fiducia, visto che quella per la scrittura è una passione che ho affiancato alla mia professione di giornalista”.

Molto contento anche l’editore Cesare Moroni. “Se con la casa editrice Moroni Editore avevamo raggiunto il podio nella saggistica – afferma – è la prima volta che ci arriviamo con Heimat nella narrativa. Per noi le opere di Carlo Vellutini sono una garanzia e lo testimoniano i numerosi riconoscimenti che con i suoi romanzi ha collezionato in tutta Italia, anche se devo dire che il Premio Firenze, per noi, rappresenta una manifestazione speciale, anche per la qualità ed il prestigio che ha saputo costruire in quaranta anni di vita e per a splendida cornice in cui si svolge”.