“La voce di ogni strumento”: Antonella Ruggiero in concerto al Teatro Moderno

Grosseto. Una voce unica, un sound sperimentale tra classico e moderno, un ricco repertorio di canzoni che spaziano dal pop alla musica etnica. È “Arpeggio elettrico” di Antonella Ruggiero, in scena al Teatro Moderno di Grosseto domenica 17 dicembre alle 17.30. Sul palco anche Adriano Sangineto (arpa celtica e clarinetto basso) e Roberto Colombo (vocoder, organo liturgico e synth basso).

I biglietti

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ticketgate al link https://www.ticketgate.it/event/arpeggio-elettrico/ (ridotto per i possessori della Carta Conad, i soci di Fondazione Grosseto Cultura e gli studenti under 19; per informazioni contattare il numero 339.7960148 o scrivere all’indirizzo e-mail agimus.grosseto@agimus.it o consultare il sito www.agimusgrosseto.it). Sarà possibile acquistare il biglietto anche al Teatro Moderno, domenica, a partire dalle 15.

È un evento della rassegna “La voce di ogni strumento” di A.Gi.Mus. Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del Ministero della Difesa e delle istituzioni locali (il Comune di Grosseto, la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana), la collaborazione con tante associazioni nazionali e locali (Aism, Avis, Admo, Aipam, La Farfalla, Compassion) e il sostegno dei main sponsor Conad e Castagneto Banca 1910. Una parte del ricavato sarà donato per finalità benefiche. “La voce di ogni strumento” nasce, infatti, con delle partnership importanti: associazioni nazionali e del territorio che A.Gi.Mus. ha sostenuto attraverso questa stagione.

Il concerto

Il tour di “Arpeggio elettrico” ha debuttato nel 2021 al Teatro romano di Verona e, dopo decine di repliche in tutta Italia, con grande successo di pubblico e di critica, ora fa tappa anche a Grosseto. Antonella Ruggiero è stata nel 1975 tra i fondatori dei Matia Bazar, storica band che ha lasciato nel 1989 per intraprendere una carriera solista che da sempre la vede interpretare – grazie alla straordinaria estensione vocale – ogni tipo di genere musicale e melodia, fra tradizione e sperimentazione.

«Mi è sempre piaciuto ascoltare musica particolare, sperimentale – conferma Antonella Ruggiero –, sin da quando facevo parte del mio primo gruppo, negli anni ’70. A Grosseto, grazie a suoni molto suggestivi, proporremo varie canzoni che fanno parte della mia storia personale vecchia e nuova, ma anche brani di luoghi lontani, come l’Africa e l’India, dove ho realizzato il mio primo lavoro solista nel 1996. E ci saranno anche brani di altri cantautori. Queste e tante altre cose si intrecceranno nel mio “Arpeggio elettrico”. Per l’immediato futuro, invece, tra poco uscirà un progetto molto particolare, con musiche e vocalità mai sentite».

Musica senza tempo, che resiste al passare degli anni e si rinnova. Come dimostra l’ultimo remix di “Ti sento” – uno dei brani più noti nella carriera dei Matia Bazar con la voce di Antonella Ruggiero – rilanciato dal celebre dj Bob Sinclar che nelle ultime settimane ha raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube e di riproduzioni su Spotify. Certo, non mancherà nella versione di “Arpeggio elettrico”, tra capolavori della canzone d’autore e sonorità della musica etnica e sacra.