Musica in galleria: concerto di Natale della Filarmonica “Città di Grosseto”

Grosseto. La Società Filarmonica “Città di Grosseto” domenica 17 dicembre sarà nella galleria del centro commerciale Aurelia Antica per festeggiare insieme l’avvicinarsi del Natale. L’appuntamento è alle 17.30.

La Filarmonica

Con i suoi trecento anni di storia, la Filarmonica di Grosseto diffonde e promuove la cultura musicale sul territorio ed è presente ai principali eventi che animano la comunità, proponendo un vasto repertorio di musica bandistica. L’esibizione in programma a Aurelia Antica Shopping Center è proprio uno di questi momenti, ancor più sentito perché a ridosso del Natale. Per gli amanti della musica e della tradizione, dunque, sarà un’occasione da non perdere per ascoltare la banda cittadina, cogliendo anche l’occasione per fare acquisti per le feste.

«Con Aurelia Antica è cresciuta una bella sinergia – dichiara Paolo Lecci, presidente della Società filarmonica Città di Grosseto –: l’intento dell’iniziativa di domenica è quello di creare un evento di Natale che piaccia alle famiglie, in un luogo che ogni giorno è frequentata da adulti e bambini. Un binomio, quello tra noi e il centro commerciale, che unisce l’innovazione alla tradizione, l’aspetto culturale e quello commerciale, e che quindi si propone di piacere davvero a tutti. Anche perché non mancheranno le classiche musiche del Natale, che ascoltiamo sempre con piacere in questo periodo dell’anno».

Tutte le informazioni sul centro commerciale sul sito www.aureliaantica.it.