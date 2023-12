Musica e solidarietà: maratona musicale al centro commerciale

Grosseto. La scuola di musica “G. Chelli” di Grosseto continua la tradizione iniziata nel 2016 proponendo anche quest’anno una maratona musicale, un’iniziativa che abbina la valorizzazione della musica e di chi la studia alla solidarietà.

“La maratona – spiega la direttrice Maria Grazia Bianchi – quest’anno si terrà sabato 16 dicembre, nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, al centro commerciale Maremà. Ringraziamo di cuore il direttore, Massimo Iovinella, per la sensibilità che sempre dimostra e per aver accolto la nostra proposta. Sarà, crediamo, una bella occasione: le persone all’interno del centro commerciale, intente agli acquisti in vista del Natale, potranno ascoltare buona musica dal vivo, canti e brani natalizi, grazie all’esibizione dei nostri allievi, e nel contempo potranno contribuire anche alla raccolta di offerte destinate all’associazione Iss.I.Eme (Inserimento-Inclusione-Emersione), che si occupa di ragazzi con disabilità preparandoli ad attività occupazionali. Nel corso degli anni, questi pomeriggi musicali hanno permesso di raccogliere fondi da destinare vari progetti: i bambini di Aleppo, il reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia in più occasioni, l’associazione ‘Iron mamme’, la Rsd ‘Il Sole’. Grazie di cuore fin da adesso a quanti vorranno contribuire”.

La scuola di musica “G. Chelli” fa parte dell’omonima Fondazione ed è una realtà consolidata nel territorio per la qualità della propria offerta didattica e i risultati dei propri allievi. L’iniziativa ha il sostegno della diocesi di Grosseto.