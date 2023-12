Giro con i pony, scacchi, danza e teatro: nel weekend torna “Natale in piazza”

Grosseto. Si torna in piazza con la rassegna di eventi “Natale in piazza“, promossa dagli assessorati al turismo e al sociale del Comune di Grosseto e organizzata dall’associazione Odv Engea volontari a Cavallo unità operativa Country Paradise.

Per un altro weekend, la rassegna coinvolgerà 4 piazze cittadine. Gli eventi, a ingresso gratuito, iniziano alle 15.30 per concludersi intorno alle 19.00.

Il programma

Oggi, venerdì 15 dicembre, tutti in piazza Nassirya per la fattoria didattica e il giro con i pony a cura del Country Paradise, il gufo reale Orus della falconiera Daniela Serravalle, gli scacchi dell’associazione Mattoallaprossima e Magical Dreams Group con l’intrattenimento per i bimbi per “Cuoricina eventi”.

Sabato 16 dicembre l’appuntamento si sposterà in piazza Galeazzi con la famiglia del Country Paradise e i suoi animali, giochi di società e virtual. Presente anche la scuola di teatro di Laura Sbrana Adorni con lo spettacolo “Mai na gioia, l’altra faccia delle favole tra teatro e canzoni”. Ma non solo. Chiunque potrà partecipare con il proprio amico a 4 zampe alla sfilata canina (non è richiesta l’iscrizione). Infine, i Condor Grosseto proporranno calcio balilla, tiro con l’arco e calcetto.

Domenica 17 dicembre si tornerà nuovamente in piazza San Francesco con la fattoria didattica e il giro pony del Country Paradise, il gufo reale Orus con la falconiera Daniela Serravalle, l’esibizione di danza della scuola Real dance Academy FA con la Sensual Dance Fit e il torneo di scacchi con Mattoallaprossima.

Per tutto il periodo sarà presente anche lo stand del comitato provinciale di Grosseto delle Polisportive giovanili salesiane, con il progetto “Insieme si può” per la raccolta dei giocattoli da donare ai bimbi meno fortunati.

“Dopo il successo del primo weekend torniamo nelle piazze cittadine con nuovi appuntamenti per grandi e piccoli – commentano il primo cittadino, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e gli assessori Riccardo Megale e Sara Minozzi –. Le piazze cittadine tornano a vivere, diventando luogo di festa e di incontro”.