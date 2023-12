“Oltre il cantiere”: al via la mostra collettiva alla galleria Eventi

Grosseto. Sabato 16 dicembre, alle 17.30, alla galleria Eventi, in via Varese 18 a Grosseto, sarà inaugurata la mostra “Oltre il cantiere“, collettiva dei soci dell’associazione culturale Eventi Odv.

La mostra

“Questo titolo può sembrare provocatorio, in realtà è una presa di coscienza del fatto che le attività della nostra associazione son state fortemente rallentate dai lavori in corso su via Varese – spiega Enrico Contu, presidente dell’associazione culturale Eventi Odv -. Nell’attesa del loro completamento, proviamo a fare sentire la nostra presenza, perché al di là del cantiere noi ci siamo sempre, quindi vogliamo fare in modo che in questo periodo di feste possiate scavalcare il ponteggio ed entrare nel nostro ‘cantiere delle arti’, andare oltre la vista delle recinzioni, dei tubi, della polvere per immergersi nel nostro lavoro artistico fatto di colori, materia, sensazioni. Vi aspettiamo sabato 16 dicembre alle 17.30 per un brindisi inaugurale”.

Gli orari

La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta, con orario dalle 17.30 alle 19.30, nei giorni 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 dicembre e si concluderà lunedì primo gennaio 2024.