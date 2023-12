“Natale in Clarisse” e visita guidata: un weekend dedicato ai bambini nei musei

Grosseto. Sarà un weekend dedicato ai piccoli quello dei musei di Fondazione Grosseto Cultura.

Due appuntamenti da non perdere per far divertire i bambini.

Il programma

Si inizia sabato 16 dicembre alle 17, al Polo Le Clarisse, con il laboratorio “Natale in Clarisse”. Gli operatori di PromoCultura accoglieranno i piccoli dai 6 agli 11 anni che vorranno divertirsi a creare decorazioni natalizie con materiali di riciclo: un modo divertente e creativo per approcciarsi all’arte e per scoprire il museo. Per partecipare occorre prenotare al numero 0564.488066 (nei giorni di apertura del museo) o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Il costo a bambino è 6 euro.

Domenica 17 dicembre, alle 11, al Museo di storia naturale della Maremma, invece sarà la volta di scoprire ciò che accade in natura durante l’inverno. Le guide ambientali di Maremmagica accompagneranno grandi e piccoli in una visita guidata tra le sale del museo di strada Corsini. Il costo è 5 euro a persona.

L’evento è il primo della rassegna “Natale in natura al museo”, che prevede altri due appuntamenti: venerdì 29 dicembre e giovedì 4 gennaio alle 17 sono in programma infatti i laboratori per scoprire le forme e i materiali della natura con la visita al museo. Le attività sono adatte a grandi e piccoli.

Il costo è 5 euro e per partecipare è richiesta la prenotazione: e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it, tel. 0564.488571 o 389.003136.