“Libri resistenti”: doppio appuntamento in provincia di Grosseto

Grosseto. Prosegue il ciclo di presentazioni promosso da Arci Associazione Festival Resistente, dal titolo “Libri resistenti“, realizzato con il contributo della Regione Toscana e in partenariato con Isgrec, Anpi, Legambiente e i circoli Arci della provincia di Grosseto.

Domani, venerdì 15 dicembre, doppio appuntamento. Alle 17.30 alla biblioteca comunale di Scansano (via Diaz), Franco Dominici presenta il suo libro “Fascismo, resistenza e altre storie in Maremma”, concentrandosi in particolare sulle storie del territorio scansanese. Insieme a lui dialogherà il circolo Arci Macramé.

Il volume, composto da 39 storie, corredate da un ricco apparato fotografico, affronta argomenti come l’avvento del Fascismo, la Resistenza, le atrocità dell’ultima guerra, la modernizzazione del territorio. Apre il libro “Intervista con la Storia”, un ricordo del maestro pitiglianese Ferrero Pizzinelli, a cui è dedicato questo lavoro. Oltre a Franco Dominici e Giulietto Betti, autori di due tomi sulla guerra di Liberazione a sud di Grosseto, il volume ospita 4 storie scritte dalla maestra Stella Morucci, che ha contribuito, anche con ricordi personali, a mantenere vivo e a trasmettere il passato dei nostri luoghi.

Alle 18.30, invece, al Circolo Arci di Civitella Marittima (via Cavour, 4), presentazione del libro “L’ultimo giorno insieme a Norma Parenti” di Oriano Negrini e Sandra Zanelli. Introduce Luciano Calì, presidente dell’Anpi di Grosseto.

Gli autori hanno effettuato una serrata analisi delle fonti giudiziarie del fascicolo 576 a carico di ignoti, sottolineandone le lacune delle indagini e fotografando un quadro importantissimo di quello che fu l’ultimo giorno di Norma Parenti. Quel range temporale fondamentale per la comprensione delle dinamiche di un omicidio premeditato, organizzato ai danni di una vittima “simbolica” che da tempo attraeva l’attenzione dei suoi assassini: militi tedeschi con una assai probabile partecipazione di soggetti che si definiscono “in prossimità” di vari fascisti locali al momento presenti a Massa Marittima.