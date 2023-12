“La storia di una città che nasce dal sale”: incontro alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. L’associazione culturale “Memoria e Identità” Oriana Fallaci di Grosseto è orgogliosa di annunciare il prossimo incontro con la cultura.

Sabato 16 dicembre, alle 17.30, nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori, è in programma l’incontro “La storia di una città che nasce dal sale”, con l’intervento del professor Carlo Citter, presidente della Comunità degli archeologi medievisti europei.

L’incontro

Il professor Carlo Citter presenterà un’interessante prospettiva sulla storia di Grosseto, evidenziando il ruolo cruciale che il sale ha giocato nella sua evoluzione. Una narrazione che dimostra come le risorse naturali abbiano plasmato il destino di questa straordinaria città.

Il presidente dell’associazione, Andrea Farini, sottolinea l’importanza di questi eventi per il territorio e la cittadina di Grosseto, affermando: “La memoria e l’identità sono fondamentali per una comunità. Questi eventi ci permetteranno di esplorare le radici storiche di Grosseto e di comprendere meglio chi siamo e da dove veniamo. Invito tutti a partecipare e a contribuire a preservare la nostra eredità culturale per le future generazioni. Ringrazio sentitamente, per il loro patrocinio, il Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, Fondazione Polo universitario di Grosseto. Gli eventi, aperti a tutti gli interessati, promettono di offrire un’esperienza culturale avvincente e istruttiva per tutti coloro che desiderano immergersi nella storia di Grosseto. L’associazione culturale ‘Memoria e Identità’ Oriana Fallaci invita la comunità locale e gli appassionati di storia a partecipare”.