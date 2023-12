Grosseto. Domenica 17 dicembre, dalle 10, in via De Amicis 11 a Grosseto, sono previste tante sorprese per i bambini.

Il Comitato Festeggiamenti Barbanella organizza, come da tradizione, una giornata per festeggiare insieme il periodo natalizio: non mancheranno Babbo Natale, che distribuirà caramelle ai più piccoli, il trucca bimbi offerto dalla Croce Rossa, il Vespa club Grosseto e infine l’esibizione dell’Orchestra filarmonica Città di Grosseto.