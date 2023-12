“68… e dintorni. Quando l’amore vince sul bullismo”: Mauro Mazzolai presenta il suo libro

Grosseto. L’aperitivo letterario ospita Mauro Mazzolai e “68… e dintorni. Quando l’amore vince sul bullismo“. L’appuntamento è giovedì 14 dicembre nella chiesa dei Bigi di Grosseto alle 18.30. L’evento del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura è organizzato in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge.

Partecipare all’aperitivo letterario costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura): il ticket comprende una degustazione di vini della Fattoria Le Pupille e l’ingresso alle mostre del Museo Luzzetti. Inoltre, il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066.

Il libro

Mauro Mazzolai è un medico originario di Manciano con la passione della scrittura. Ed ecco la sinossi del libro. «Anni ’70. Marco giovane studente proveniente da un piccolo paese della provincia Toscana, di origine popolare e di estrazione socialista, si scontrerà con una realtà scolastica e sociale diversa da quella delle sue umili origini. Insegnanti attenti a fare proseliti e compagni di scuola violenti nell’allineare tutti ai voleri dell’ideologia incombente, sia per fede ma soprattutto per opportunismo. Cinque anni di sopraffazioni e di atti di bullismo in cui, in virtù della sua forza di volontà e dei valori appresi nella sua modesta famiglia, riuscirà a resistere senza soccombere. Ottenendo così l’auspicato diploma di liceo che gli aprirà le porte dell’università, dandogli la possibilità di un percorso sociale diverso dalle sue umili origini».