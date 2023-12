“Leonardo Sciascia negli occhi delle donne” : il libro presentato al Museo archeologico

Grosseto. Mercoledì 13 dicembre, alle 18, l’autrice Rossana Cavaliere presenta il libro “Leonardo Sciascia negli occhi delle donne”, Vallecchi Firenze editore, nella saletta del Museo archeologico di Grosseto, in piazza Baccarini 3.

L’evento è organizzato dal Soroptimist club di Grosseto in collaborazione con la libreria Mondadori del centro storico.

Dialoga con l’autrice la presidente Patrizia Nalesso. Ingresso libero.

Il libro

Con un lavoro che deve essere stato tanto impegnativo quanto intrigante, l’autrice ha intervistato 12 donne chiedendo a ciascuna di loro, da Barbara Alberti a Elisabetta Sgarbi, passando per Franca Leosini, Dacia Maraini, Francesca Scopelliti e la figlia dello scrittore, Anna Maria, un ritratto ricavato dal loro incontro o dalla loro frequentazione.

Ne esce una sorta di caleidoscopio letterario: come nel gioco dei bambini, in cui gli specchi moltiplicano i pezzettini di vetro a creare immagini meravigliose, sempre diverse, ad ogni testimonianza è come se la immagine dell’autore si arricchisse di nuovi particolari, di una luce nello sguardo, un gesto gentile, un sorriso o una parola, persino un silenzio; il tutto, alla fine, compone un ritratto , quasi, come recita il sottotitolo del libro, le tessere di un mosaico al femminile.

Ed è davvero molto intrigante scoprire l’uomo, i rapporti con le donne della sua famiglia, ma anche con le sue ospiti; con le amiche, le figlie o anche solo con che, come nel caso della Scopelliti, lo ha apprezzato nell’impegno nel difendere il suo compagno Enzo Tortora, mentre tanti, troppi, ne prendevano le distanze quando è stato ingiustamente accusato e incarcerato.

E sapete che c’è? E’ un saggio, vero, serio e potente: ma la sua stessa composizione e la scrittura delle interviste ne fanno anche un libro che si può leggere in estate, gustandoselo poco a poco come per rinfrescarsi in vacanza o durante un’ora di relax in città. Ne vale assolutamente la pena!

Rossana Cavaliere

Rossana Cavaliere ha dedicato una significativa parte dei suoi studi a Leonardo Sciascia, a partire dalla tesi di dottorato in studi italianistici, all’Università di Pisa, dove si è specializzata in percorsi dalla letteratura al cinema. Nello specifico, è autrice del saggio “Leonardo Sciascia e le immagini della scrittura. Il poliziesco di mafia dalla letteratura al cinema”, (Felici, 2015), adottato in ambito universitario. Ha curato la rubrica “Leonardo Sciascia e il femminile” per Todomodo – Rivista internazionale di studi sciasciani, (Leo Olschki), sia nel 2021 che nel 2022. È, inoltre, autrice di numerosi articoli sul tema: “Figure femminili nella narrativa poliziesca di Sciascia; il caso della vedova Roscio, tra realismo e strategie ironiche” (Università degli studi di Palermo, 2019); “L’attualità di Sciascia e la coscienza dei giovani maturandi” («Nuova Secondaria», 2019); “Effetto cinema: excursus tra le pagine di Sciascia” (Torino, 2017).

Nell’anno del centenario, ha partecipato alle “Lezioni sciasciane”, seminari internazionali sull’opera di Leonardo Sciascia, promosse dal Comitato nazionale, dall’Università per stranieri di Perugia e dall’Istituto Treccani (2021), al Festival sciasciano e alla Maratona “Cento voci per i cento anni di Leonardo Sciascia”. Ha deciso di indagare più a fondo sulla personalità del suo autore di culto, presentando un ritratto, nuovo e imperdibile, dello scrittore siciliano, finalmente attraverso punti di vista solo femminili.