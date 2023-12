“Natale in piazza”: in programma eventi per tutti con gli animali del Country Paradise

Grosseto. Il calendario degli eventi natalizi della città di Grosseto si arricchisce di una nuova iniziativa: il progetto “Lo spettacolo dal vivo In e Fuori dal Centro” promosso dagli assessorati al turismo e al sociale del Comune di Grosseto.

Ad aggiudicarsi il bando per l’organizzazione degli eventi è stata l’Odv Engea–Garibaldini a cavallo, gestore del Country Paradise, il centro di recupero per animali di via Aurelia Antica. L’idea proposta dall’amministrazione comunale e accolta dall’organizzazione di volontariato è stata quella di animare alcune piazza cittadine nel periodo natalizio con iniziative inclusive capaci di coinvolgere un pubblico ampio con protagonisti i bambini. Eventi pensati per tutti, attività che valorizzano le pluralità e pongono attenzione alle differenze di ogni tipo, con la finalità anche di riappropriarci di alcuni luoghi facendoli rivivere in modo sano.

“Con questo impegno – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori al turismo e al sociale, Riccardo Megale e Sara Minozzi – puntiamo a favorire una rivitalizzazione e riqualificazione di zone della nostra città che a oggi appaiono in difficoltà e che sono, a tratti, sfondo di eventi spiacevoli. Da tempo stiamo lavorando per portare l’arte e la cultura nelle piazze della nostra città, allo scopo di restituire alla città e ai grossetani nuovi spazi cittadini da poter vivere. Siamo sicuri che questa scelta comporterà un ritorno positivo anche in termini di inclusione sociale e riequilibrio territoriale”.

“Per il Country Paradise – dichiara la responsabile, Daniela Vignali – sarà una bellissima occasione per farsi conoscere e per far apprezzare i nostri animali e gli ospiti del centro. Non mancheranno le nostre mascotte: Cesarino l agnellino e Ugo la capretta, che ci accompagneranno in tutti gli eventi pronti per essere accarezzati da grandi e piccini. Abbiamo organizzato degli eventi cercando di coinvolgere più realtà cittadine, donne e uomini che ogni giorno si impegnano in ambiti differenti, ma sempre con lo spirito di coesione. Volontariato, sport, gioco, musica e tanto altro ancora per rendere vive le nostre piazze e coinvolgere grandi e piccoli durante le festività natalizie”.

Il programma

La rassegna “Natale in piazza” coinvolgerà 4 piazze cittadine: piazza Cosimini, piazza San Francesco, piazza Nassirya e piazza Galeazzi. Gli eventi, che dureranno tutto il mese di dicembre, saranno ad ingresso libero, inizieranno alle 15.30 per concludersi intorno alle 19, e coinvolgeranno molte associazioni del territorio. Ad ogni evento sarà presente lo stand del comitato provinciale di Grosseto delle Polisportive giovanili salesiane, con il progetto “Insieme si può” per la raccolta dei giocattoli da donare ai bimbi meno fortunati.

I primi due appuntamenti sono in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre. Sabato in piazza Nassirya ci sarà la grande famiglia del Country Paradise con la fattoria didattica e il giro pony. E non solo: trucco bimbi e Balloon art con il team “Cuoricina eventi”, l’esibizione di danza della scuola Real dance Academy Fa con la Sensual Dance Fit, progetto realizzato in collaborazione Carolyn Smith, giudice della nota trasmissione Rai “Ballando con le stelle”. E poi tanto sport con i Condor Grosseto che proporranno calcio balilla, calcetto e le cheerleader.

Domenica 10 dicembre l’evento sarà in piazza San Francesco: torna il Country Paradise con la sua fattoria didattica e i suoi meravigliosi pony, ci sarà anche il gufo reale Orus con la falconiera Daniela Serravalle, poi il torneo di scacchi all’aperto e due scacchiere giganti per divertirsi insieme con l’associazione grossetana Matto alla prossima. In piazza San Francesco ci sarà anche la musica con le cover dei brani di Mina, con Katia Fini con lo spettacolo “Questa donna insopportabile: dalla Bussola in poi”.

Venerdì 15 dicembre si torna in piazza Nassirya con l’animazione del Country Paradise (fattoria didattica e giro pony) tornerà anche e il gufo reale Orus con la falconiera Daniela Serravalle, gli scacchi dell’associazione Matto alla prossima e Magical Dreams Group, con l’intrattenimento per i bimbi per “Cuoricina eventi”.

Sabato 16 dicembre l’appuntamento è in piazza Galeazzi con la famiglia del Country Paradise e i loro animali, giochi di società e virtuali, la scuola di teatro di Laura Sbrana Adorni, con lo spettacolo “Mai na gioia, l’altra faccia delle favole tra teatro e canzoni”, e la sfilata canina (per partecipare non occorre iscrizione, basterà presentarsi in piazza ed iscrivere il proprio amico a 4 zampe), e i Condor Grosseto, che proporranno calcio balilla, tiro con l’arco e calcetto.

Domenica 17 dicembre di nuovo in piazza San Francesco con la fattoria didattica e il giro pony del Country Paradise, il gufo reale Orus con la falconiera Daniela Serravalle, l’esibizione di danza della scuola Real dance Academy Fa con la Sensual Dance Fit e il torneo di scacchi con Matto alla prossima.

Sabato 23 dicembre, sempre in piazza San Francesco, tornano gli animali del Country Paradise e il gufo reale Orus con la falconiera Daniela Serravalle, il trucco bimbi e la Balloon art con il team “Cuoricina eventi”, gli scacchi e i Condor con i loro sport.

Mercoledì 27 dicembre è la volta di piazza Cosimini con i canti natalizi dell’associazione Cromatica, la partecipazione della scuola comunale musicale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura e la sfilata di moda organizzata da Nouvelle Estetique.

Per la chiusura della rassegna, in programma venerdì 29 dicembre, in piazza Galeazzi, ci sarà il famoso Mago Pablo con il suo spettacolo di illusionismo by “Cuoricina eventi”, la scuola di circo Mantica e il gufo reale Orus con la falconiera Daniela Serravalle.