Incantesimi al Cassero: al Villaggio di Babbo Natale arriva Mago Magone

Grosseto. Domenica 10 dicembre, alle 16, il Villaggio di Babbo Natale allestito al Cassero di Grosseto ospiterà Mago Magone, alias frate Adriano Apollonio. Cinquantadue anni, originario di Novara, frate Apollonio vive in Toscana da quando aveva poco meno di due anni. Oltre alla vocazione religiosa, possiede una forte propensione per i giochi di prestigio.

“La passione per la magia – scrive Mago Magone nel suo sito web – nasce soprattutto dal desiderio di far ridere e dal desiderio di comunicare con la gente. Far ridere perché il mondo nella sua quotidianità ci offre già tanti spunti di tristezza e niente come riuscire a ridere aiuta ad affrontare la quotidianità con maggiore serenità. Comunicare perché ormai i mezzi di comunicazione hanno saturato l’interesse così che è difficile riuscire a dire qualcosa in più o di differente e soprattutto che la gente abbia il desiderio di ascoltare. Credo dunque che suscitare l’interesse in qualcosa di magico e che stupisce aiuti ad aprire una porta attraverso la quale un messaggio possa entrare”.

Durante i suoi spettacoli, conosciuti in tutta Italia, indossa un abito con i colori dell’arcobaleno e, tra una magia e l’altra, diffonde tra i presenti una genuina allegria.

“Si tratta – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di un’occasione per trascorrere momenti davvero piacevoli e in una cornice suggestiva come quella del Cassero addobbato a festa. Proseguono dunque le attività di successo del Villaggio di Babbo Natale che, anche quest’anno, sta registrando un grande numero di visitatori e un crescente apprezzamento”.