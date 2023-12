“Tango senza frontiere”: biglietti scontati per le scuole di musica e danza per lo spettacolo

Grosseto. Al Teatro degli Industri si celebra la Giornata mondiale del tango.

Lunedì 11 dicembre, alle 21, è in programma il terzo appuntamento della stagione teatrale organizzata dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. E stavolta in teatro risuonerà la musica con Promart Tango Quintet e il suo “Tango senza frontiere”. Per celebrare insieme la magia del tango, tutti gli allievi e i docenti delle scuole di ballo e di musica cittadine avranno diritto ad un biglietto scontato a 8 euro. Informazioni e prenotazione al numero 334.1030779 o all’indirizzo e-mail biglietteria@teatridigrosseto.it.

I biglietti standard sono a disposizione sul sito www.comunegrosseto.ticka.it oppure al botteghino del Teatro degli Industri dalle 19 alle 20.45 del giorno dello spettacolo..

Sul palco ci saranno: Riccardo Taddei e la sua fisarmonica, Teodora Ristic al pianoforte, Cécile Bruned al flauto, Monica Nicoara, la voce, e Dario Epifani, al contrabbasso. Sarà eseguito un repertorio di grande impatto emotivo dei compositori Astor Piazzolla, Julian Carlos Cobian, Coco Nelegatti, Riccardo Taddei, Julian Peralta e Carlos Eleta Almaran.

«Il tango – dicono dalla produzione – è uno scambio, un continuo incrociarsi di sguardi e movimenti, è una musica che danza in un rituale di passione e intensità che si compie in due e noi vogliamo emozionarci con voi».