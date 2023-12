Dischi, fumetti, figurine e Subbuteo: torna la Fiera in galleria, presenti venti espositori

Grosseto. Il Natale si avvicina, ma prima c’è la Fiera del disco, fumetti, Subbuteo e figurine.

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre Aurelia Antica Shopping Center ospiterà venti stand pieni di “meraviglie” per collezionisti e appassionati. Perché nella magica atmosfera del Natale che ha già avvolto il centro commerciale di Grosseto non poteva mancare un appuntamento diventato ormai una tradizione (non solo natalizia), organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Fumetti e dintorni”, che ha reso Aurelia Antica una tappa fissa del tour che ogni settimana tocca una diversa località.

La Fiera

E così ogni giorno, per tre giorni, dalle ore 9 alle ore 20, venti espositori in arrivo da tutta Italia metteranno in mostra oggetti vintage tanto amati dai nostalgici del passato. Ci saranno stand con giocattoli e manga, oltre ai classici dischi in vinile e cd, dove trovare buona musica. Dai Pink Floyd ai Beatles, fino ai Rolling Stones, così come i cantautori stranieri e italiani, le colonne sonore di film, le sigle dei cartoni animati e le raccolte dei più celebri jingle delle pubblicità. Spazio anche alle figurine, con DragonBall e i Pokemon. Pure il reparto fumetti sarà come sempre molto ricco: da Diabolik a Zagor, dall’Uomo ragno a Kriminal, da Tex a Dylan Dog e tantissimi altri, tra pezzi da collezione o pubblicazioni più recenti.

Sarà possibile anche portare i propri dischi e fumetti per venderli, scambiarli o farli valutare dagli esperti del settore, scoprendo magari di avere un piccolo “tesoro” tra gli oggetti del passato conservati in soffitta o in cantina, riportandoli a una nuova vita. Non solo musica e fumetti: in galleria sarà possibile anche giocare a Subbuteo, con varie postazioni allestite per l’occasione.

«Nel Natale del centro commerciale – fanno sapere dalla direzione di Aurelia Antica Shopping Center – non poteva mancare un appuntamento fisso come la Fiera del disco e dei fumetti, che da anni riscuote tanto successo, anche grazie alla proficua e consolidata collaborazione con l’associazione “Fumetti e dintorni. Ormai Grosseto, con Aurelia Antica, è una delle tappe fisse del tour».

E chissà che per qualcuno la fiera non sia anche l’occasione per trovare qualche regalo di Natale davvero speciale. Tutte le informazioni sulla Fiera sono sul sito www.fumettiedintorni.it.