“Autori al centro”: musica e arte animano il ponte dell’Immacolata

Scansano (Grosseto). Il taglio del nastro della manifestazione “Autori al centro” è per giovedì 7 dicembre alle 16.00, alla cantina del Vignaioli del Morellino di Scansano: le amministrazioni di Scansano e Magliano in Toscana, con il direttore artistico del festival Anna Del Vacchio, apriranno le danze con una special guest d’onore, Miss Coraggio Ilenia Garofalo, poi sarà festa grande con tanti eventi nei territori fino a domenica 10 dicembre.

Gli appuntamenti racconteranno di musica, fotografia, arte e recitazione in varie forme. Le amministrazioni comunali dei due centri maremmani hanno unito le forze e moltiplicato le idee, coinvolgendo pro loco, associazioni del territorio e Auser, bande musicali e artisti locali, commercianti e cittadini per accogliere al meglio performer e turisti.

Il programma

Il cuore dell’evento sarà il festival “Autori al centro” che, sul palco del teatro Castagnol di Scansano, oltre che negli incontri programmati tra ristoranti ed enoteche, vedrà esibirsi ed incontrare il pubblico i dodici finalisti del concorso nazionale per autori e cantautori, artisti di tutte le età e provenienti da tutta Italia con la comune passione per la musica. In palio premi specialissimi: le bottiglie magnum di Morellino offerte dalla cantina dei Vignaioli del Morellino sono state trasformate da artisti locali in “bottiglie d’autore”, tra chi si è cimentato nella creazione di etichette speciali: fabbri, pittori, disegnatori, incisori su pelle o ricamatrici, hanno reso davvero unici i trofei per le varie categorie in gara.

A fare da ricca cornice ai concerti e alla premiazione dagli artisti ci saranno mostre fotografiche e di pittura, laboratori teatrali, masterclass e seminari su vari argomenti. La manifestazione si chiuderà con uno spettacolo teatrale, “L’ombra del Manzoni”, di Donatella Contini e la regia di Francesco Tarsi. Un programma fittissimo e variegato che è possibile consultare sul sito www.autorialcentro.it anche per scoprire come prenotare un posto in teatro o nelle varie esperienze aperte al pubblico.

Negli eventi sono state coinvolti l’Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti), con la quale sono state organizzate degustazioni “al buio”, nel senso letterale della parola, dove i normodotati saranno guidati da chi nel buio sa muoversi, e interpreti per la lingua dei segni (Lis) che sapranno “tradurre” le parole e gli eventi che si succederanno in queste giornate

“Abbiamo lavorato con tanto entusiasmo e coinvolgimento, la risposta locale è stata meravigliosa e sorprendente, ogni persona contattata ha deciso di collaborare con contenuti e disponibilità oltre ogni aspettativa. Il gruppo degli artisti in particolare è stato super, degno di nota e ricco di colori”, sottolinea soddisfatta Irene Terzaroli, assessore a istruzione e cultura nella Giunta che governa Scansano, che ha avviato una proficua collaborazione con l’amministrazione di Magliano non solo per questo evento.

“Ci aspettiamo – dichiara il sindaco Maria Bice Ginesi – una bella risposta da parte dei nostri concittadini, ma anche e soprattutto da chi sceglierà di visitarci e condividere questa esperienza in occasione del ponte dell’Immacolata”.