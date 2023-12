Luci e decorazioni: “Un borgo in movimento” accende la frazione

Grosseto. Il Circolo cacciatori di Montepescali ha organizzato l’evento “Un borgo in movimento“, che si terrà nei giorni 8, 9 e 10 dicembre con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Questo straordinario evento coinvolgerà l’intera comunità di Montepescali, trasformando le vie del paese in un incantevole scenario di festa, con luci scintillanti e decorazioni a tema natalizio.

Grazie al sostegno del Comune, il progetto si propone di valorizzare non solo l’aspetto gioioso delle festività, ma anche il ricco patrimonio culturale e ambientale della frazione.

Iniziative come questa rappresentano un’opportunità unica per stimolare la partecipazione attiva della popolazione, creando un legame più stretto tra i cittadini e il loro territorio.

“Ci auguriamo che ‘Un borgo in movimento’ – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – possa non solo portare gioia e divertimento a Montepescali, ma anche contribuire a una maggiore consapevolezza della bellezza del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale. Invitiamo la comunità e tutti coloro che desiderano a partecipare a questi giorni di divertimento e condivisione. Grazie a tutti coloro che rendono possibile questo evento e che lavorano insieme per arricchire Montepescali”.