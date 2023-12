“Giovani in Musica”: il Trio Desìo in concerto al Polo Bianciardi

Grosseto. Nella cornice dell’auditorium del Polo Bianciardi di Grosseto, martedì 5 dicembre, alle 18.00, il Trio Desìo si esibirà in un repertorio di musica classica che spazia da Beethoven a Brahms, in particolare nel Trio in do minore, op.1 n.3 (L. van Beethoven) e nel Trio n.3 in do minore, op.101 (J. Brahms).

Il Trìo Desio

Il trio nasce dalla collaborazione di Andrea Redigonda (pianoforte), Adamo Rossi (violino) ed Erika Italiani (violoncello). Formatosi inizialmente a Firenze sotto la guida del maestro Daniela De Santis ed, attualmente, allievo del Trio di Parma al Conservatorio “A. Boito” di Parma, il Trio Desìo si è già distinto in numerosi concorsi internazionali, fra i quali Città di Ascoli Satriano, Francavilla Fontana, Città di Stresa, Luigi Cerritelli e Beethoveniamo di Latina. Alla sua formazione cameristica contribuiscono anche i maestri Francesco Dillon, Lukas Hagen, Christophe Giovaninetti, Andrea Nannoni e i docenti della Scuola internazionale Avos Project. L’attività concertistica porta il trio ad esibirsi anche nella prestigiosa Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, Eos Festival a Ventotene e all’apertura della stagione concertistica dall’associazione culturale Palma d’Oro.

Il Trio è risultato vincitore anche del progetto “Attraverso i Suoni“, un progetto nato dalla collaborazione fra le sezioni di A.Gi.Mus Firenze, Arezzo e Grosseto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nei territori grossetani il progetto è sostenuto dal Comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto e, rispecchiando la mission del progetto “Giovani in Musica”, da A.Gi.Mus.

Grosseto vuole continuare a dare spazio a questi giovani talenti che si sono contraddistinti per la bravura e la tecnica nel loro ambito, come sottolinea la presidente e direttrice artistica di A.Gi.Mus. Grosseto, Gloria Mazzi: “Con questo concerto si conclude il progetto ‘Giovani in Musica’ per l’anno in corso, ripartiremo nuovamente il 25 gennaio per un’ultima data di ‘Giovani in Musica’ 2023 con l’ultimo trio. Tuttavia, è solo un arrivederci: appena possibile vi proporremo una nuova programmazione con tanti nuovi giovani musicisti per la stagione ‘Giovani in Musica 2024’. Nel mentre, a chi verrà martedì 5 dicembre auguriamo delle buone feste.”

L’ingresso al concerto è libero. Per ulteriori informazioni: tel. 339.7960148, e-mail agimus.grosseto@agimus.it.