Molino Factory Christmas Edition: arte e creatività tornano ad illuminare le Mura

Grosseto. È con grande entusiasmo che l’associazione Clan annuncia il ritorno di Molino Factory, l’evento speciale creato dalla stessa Clan e dedicato all’arte, all’artigianato e alla creatività, che illuminerà le serate del centro culturale Molino Hub, in via del Molino a Vento 17 (Cinghialino) dal 1 al 3 dicembre, con un’entusiasmante edizione natalizia sulle Mura medicee di Grosseto.

L’evento si svolgerà venerdì primo e sabato 2, dalle 16 alle 22, e domenica 3 dicembre, dalle 15 alle 20. Durante questi giorni, il bastione del Cinghialino si trasformerà in palcoscenico di un’incredibile esposizione artistica e di una festa per gli amanti dell’arte e della creatività.

Molino Factory è un evento aperto a tutti, impegnato nella promozione dell’arte, dell’artigianato, dei libri e della creatività nella comunità di Grosseto. Molino Factory è “tutto quello che ti passa per la mente”. Questa edizione natalizia promette di stupire ancora una volta con una selezione di stand artistici e una mostra d’arte collettiva nella galleria.

Da non perdere, venerdì primo dicembre, alle 18, una degustazione gratuita dei vini dell’azienda Santa Lucia, mentre sabato 2 dicembre, dalle 18, la serata sarà dedicata a Trame Festival, la manifestazione artistica che colora le saracinesche del centro storico grossetano organizzata da Clan Aps, con la proiezione del documentario di Trame e la presentazione della nuova mappa delle opere di street art realizzate in questi anni; domenica 3 dicembre l’evento si concluderà con la riffa natalizia di Molino Hub, con premi originali e creativi.

Il programma

Di seguito il programma degli eventi:

orari: venerdì e sabato dalle 16 alle 22, domenica dalle 15 alle 20.

Venerdì primo dicembre:

ore 16 apertura porte;

ore 18 degustazione dei vini Santa Lucia;

ore 19 Music selection;

ore 22 chiusura.

Sabato 2 dicembre:

ore 16 apertura porte;

ore 18 presentazione della nuova street art map di Trame 23;

ore 19 documentario Trame 23;

ore 22 chiusura.

Domenica 3 dicembre:

ore 15 apertura porte;

ore 18 estrazione dei vincitori della riffa di Molino Factory;

ore 19 drink e saluti;

ore 20 chiusura.

“Un’opportunità imperdibile per esplorare il talento locale, supportare gli artisti della nostra comunità e portare a casa tesori unici che trasformeranno il vostro Natale in un’esperienza indimenticabile – si legge in una nota dell’associazione Clan -. Come di consueto, durante gli eventi organizzati da Molino Hub, sarà accessibile lo spazio di Libriliberi all’ingresso del nostro spazio. Avrai l’opportunità di scegliere e portarti via gratuitamente un volume a tua scelta, che potrai regalare a una persona cara o lasciare a disposizione di qualche sconosciuto su una panchina o un muretto, donando la libertà di scoprire nuove storie. Molino Factory è un’occasione unica per immergersi nell’arte, nell’artigianato e nella creatività, mentre ci si gode l’atmosfera vibrante della città. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita la pagina Facebook e Instagram di Molino Hub e Collettivoclan oppure scrivi a info@collettivoclan.it”.