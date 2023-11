“Il volo in Maremma”: Massimiliano Arienti presenta il suo libro

Grosseto. L’Aula delle Colonne del Polo universitario grossetano ospiterà, lunedì 4 dicembre alle 17.00, la presentazione del volume “Il volo in Maremma. Storia e tradizioni aeronautiche della provincia di Grosseto dal 1833 a oggi“, scritto da Massimiliano Arienti e pubblicato da Innocenti Editore.

Il libro

“Il volo in Maremma” racconta tutto ciò che dal 1833 ad oggi si è sollevato dal suolo provinciale verso il cielo. Che fosse il pallone aerostatico senza nessuno a bordo, che nel 1833 stupì i cittadini che accorsero in piazza Dante per vedere questa moderna diavoleria, che fosse la mongolfiera che nel 1879 fece provare il volo anche ad alcuni passeggeri, che fossero poi vari tipi di aerei civili e militari (fino all’Eurofighter), che hanno fatto della Maremma una terra particolare per l’aeronautica e per il rapporto che la gente con questa ha sempre avuto. Storie, foto, testimonianze e documenti per una ricostruzione dettagliatissima e spesso sorprendente.