Alla scoperta de La Traviata: incontro gratuito con il maestro Ettore Candela

Grosseto. All’auditorium dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura, in via Bulgaria 21 a Grosseto, sabato 2 dicembre alle 17 il maestro Ettore Candela introdurrà il pubblico a “La Traviata”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

L’opera lirica di Giuseppe Verdi sarà al Teatro Moderno giovedì 7 dicembre alle 21, con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e la Società corale Puccini (i biglietti sono a disposizione su www.comunegrosseto.ticka.it).

L’opera in tre atti di Verdi, su libretto di Francesco Maria Piace incentrata su “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas figlio, racconta la storia della cortigiana Violetta Valery e il suo amore per Alfredo. Una storia che dal 1853 continua a incantare il pubblico. E per conoscerla meglio e apprezzarne ogni sfumatura, il maestro Ettore Candela ne parlerà approfonditamente così da “preparare” chi andrà a vederla al Teatro Moderno, o chiunque voglia saperne di più.

«Sarà un momento di condivisione per conoscere meglio il libretto de “La Traviata” – spiega il direttore del “Giannetti”, Antonio Di Cristofano –: i posti a disposizione sono 50, il maestro Candela vi aspetta».