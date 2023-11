“Symbolum”: al via la mostra di Chiara Toniolo e Enrico Contu alla galleria Eventi

Grosseto. “Symbolum”, la mostra bipersonale di Chiara Toniolo e Enrico Contu, sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle 17.30 alla galleria Eventi, in via Varese 18, nel centro storico di Grosseto.

Sarà la seconda edizione di questa mostra, allestita questa estate in occasione del ciclo di eventi “Argomenti”, curato dal professore Daniele Govi presso la Torre di San Vincenzo (Livorno), che prenderà una nuova veste negli spazi dell’associazione culturale Eventi, ma manterrà la sua poetica di fondo.

La mostra sarà aperta nei giorni 2 e 3 dicembre, 8, 9 e 10 dicembre, con orario dalle 17.30 alle 19.30.

La mostra

L’etimologia della parola “Simbolo” deriva da un verbo greco che significa “mettere insieme due parti distinte“.

È un po’ quello che accade nel processo creativo degli artisti Chiara Toniolo ed Enrico Contu, due personalità definite e distinte che, messe insieme, si ispirano e si spronano a creare cose nuove.

Le opere esposte sono simbolo di questo modo di fare, rappresentazione della loro storia, della crescita come artisti e come coppia, mantenendo ognuno la propria essenza, ma riuscendo anche a fondersi ed ispirarsi vicendevolmente. Le opere che propongono in questa mostra sono non solo la rappresentazione della creatività di uno o dell’altra, ma anche la testimonianza di uno scambio reciproco di idee. Per quanto emerga la personalità di ognuno, appaiono nelle singole opere ispirazioni e contaminazioni reciproche.

Il percorso espositivo diventa anche simbolo del continuo fluire di riflessioni, pensieri, stati d’animo, che offrono un modo per studiare e analizzare la concretezza della realtà, ma diventano anche veicolo per comprendere un mondo più spirituale, passando dalle creazioni di Contu, ispirate dal plasmare, modellare e ricreare immagini o elementi fantascientifico-surreali sfruttando tecniche e materiali estremamente vari, giungendo alla ricerca artistica della Toniolo, che deriva da mondi magici ed eterei che nascono dallo stupore generato dall’osservazione di sé stessa e della natura.

In questa mostra il visitatore si ritroverà quasi nella mente dei due artisti, in bilico tra realtà e fantasia, concretezza e spiritualità, tra ispirazioni colte dal mondo naturale e dall’anatomia, richiami alla storia, alle wunderkammer, curiosità verso la meccanica e anacronistici marchingegni, per arrivare ad abbracciare con incanto quasi fanciullesco anche tematiche più profonde della vita, come gioie e paure, erotismo, vita e morte.