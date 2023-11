“Oltreterra”: alle Clarisse un laboratorio per adulti e bambini ispirato ai colori di natura e arte

Grosseto. “Oltreterra art project”, il progetto d’arte di Samantha Passaniti, curato da Valeria De Siero e Davide Silvioli, è ospite del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura fino al 3 dicembre.

L’iniziativa dedicata al colore “terra di Siena” prevede, oltre alla mostra nella Chiesa dei Bigi, anche due eventi collaterali. Sabato 25 novembre alle 15, al Polo culturale Le Clarisse, si terrà il laboratorio didattico per adulti e bambini “Dai colori della natura a quelli dell’arte”, con Maria Erika Morganti e Marcella Romeri. Il laboratorio costa 15 euro per gli adulti, per i bambini dai 6 ai 12 anni il prezzo è 10 euro ed è gratuito per i piccoli fino ai sei anni.

Domenica 26 novembre invece, sempre con le guide ambientali Morganti e Romeri, è in programma un’escursione “Sulla via delle terre gialle”, con partenza da Bagnoli, ad Arcidosso, alle 9 e alle 15. Per prenotare o avere maggiori informazioni: cell. 349.0825996 oppure 340.7559226.

In allegato la foto dell’opera di Samantha Passaniti