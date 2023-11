“Le parole costruiscono il pensiero”: agli Industri lo spettacolo sulla violenza di genere

Grosseto. Dopo settimane di preparazione, domenica 26 novembre, alle 18, al Teatro degli Industri di Grosseto, andrà in scena “Le parole costruiscono il pensiero“, un momento di teatro e dibattito in occasione dell’Organge day e della Giornata internazionale di denuncia contro la violenza di genere.

L’evento è organizzato dal Soroptmist International Club di Grosseto e dall’assessorato alla cultura e pari opportunità di Grosseto, con la partecipazione dell’associazione Olympia De Gouges e di Donne Impresa Toscana della Confartigianato e con la direzione artistica di Livia Fusilli. L’obiettivo dello spettacolo è quello di far riflettere sull’uso del linguaggio e sull’importanza dell’educazione e dell’ascolto, per ripensare al maschile e prospettare un reale cambiamento nel rapporto fra uomo e donna.

“In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall’Onu, il 25 novembre – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle pari Opportunità Angela Amante -, la nostra amministrazione, insieme a Soroptimist cCub Grosseto, che da sempre è impegnato nella sensibilizzazione della collettività sul tema della violenza di genere, ha deciso di organizzare una serie di eventi sull’argomento. Dunque dibattito e cultura al fine di affrontare questo tema, per fornire spunti di riflessione su come un cambiamento sia possibile, presentando non solo la visione della parte femminile ferita e vittima, ma anche quella della parte maschile che può ripensare a sé, alle proprie azioni e ai comportamenti violenti messi in atto e per coinvolgere i giovani nella serata attraverso il dibattito, le letture e la musica”.

La classe IV del Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto. è stata invitata a portare un contributo all’interno dello spettacolo eseguendo una rielaborazione della canzone di Vinicio Capossela “La cattiva educazione”, un brano che indaga la cultura in cui nasce la violenza, denunciando l’orrore del femminicidio ed il retaggio patriarcale e sessista nella nostra società. I ragazzi, che hanno cantato il brano anche in occasione dell’evento realizzato per l’Ottobre Rosa, sono stati preparati durante l’ora di coro del laboratorio di musica di insieme dalla prof.ssa Lorenza Baudo, che prenderà parte allo spettacolo anche in qualità di voce solista a fianco di Irene Paoletti, Mirio Tozzini, Livia Fusilli e Isabella Tattarletti con alcune sue allieve. Le performance musicali, teatrali e coreutiche (queste ultime a cura del Centro Danza di Angela Scrilli) si alterneranno agli interventi degli psicologi e psicoterapeuti, Dott.ssa Lara Lucci, Dr. Bruno Cappagli, Dr. Marco Cinci, moderati dalla giornalista Lina Senserini, per un pomeriggio all’insegna dell’ascolto e della condivisione attraverso le arti.

Per ottenere il biglietto d’ingresso basta inviare una mail all’indirizzo grosseto@soroptimist.it.