“La stella ospite”: Patrizia Baldassarri presenta il suo libro

Grosseto. Nuovo appuntamento dell’associazione culturale Polis 2001, sabato 25 novembre alle 17.00, nella sala del Museo di storia naturale di Grosseto, per la presentazione del libro di Patrizia Baldassarri “La stella ospite”, edito da Effigi.

Il libro

La protagonista Azzurra si muove dalla Maremma all’Europa alla ricerca della bellezza, della tradizione e della storia dei luoghi che visita. Un romanzo di conoscienza, in cui si mischiano l’emozione del vivere con la scoperta e il vissuto della protagonista negli incontri importanti che descrive nei suoi passaggi. Opera originale della scrittrice e artista Patrizia Baldassarri, esperta di arte e beni culturali, che da tutta la vita porta avanti idee avanzate di promozione dell’arte e del patrimonio storico culturale nella forma esistenziale ed estetica. Il libro verrà citato in alcuni capitoli dall’attrice Chiara Dragoni e dal maestro Bruno Baldassarri. Presenterà Francesco Tarsi, regista teatrale, e Mario Papalini, editore. L’autrice Patrizia Baldassarri parlerà lei stessa della sua opera e sarà disponibile per eventuali interventi ed approfondimenti.

La partecipazione a questo evento è consigliata a tutti, soprattutto a studenti ed insegnanti, per una visione didattica avanzata del patrimonio culturale italiano.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni, contattare il numero 347.2299737 o consultare le pagine Facebook Associazione culturale Polis 2001 e Instagram Tutto il mondo è teatro