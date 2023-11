Arte e astronomia: se ne parla in un incontro all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 15 dicembre, alle 21, l’osservatorio astronomico di Roselle sarà tutto al femminile: ci saranno come relatrici d’eccezione l’astrofisica Slivia Giomi e la storica dell’arte Veronica Calzone.

La serata organizzata sarà una vera e propria fusione tra arte e astronomia.

Verranno trattati argomenti affascinanti e romantici, in particolare l’amore proibito tra Venere e Marte, i partecipanti andranno alla scoperta di questi pianeti, passando da Botticelli a Pistoletto attraverso l’arte e la scienza.

Seguiranno, “meteo permettendo”, le osservazioni della volta celeste.

Vediamo più da vicino chi sono queste due donne.

Silvia Giomi è laureata in Astrofisica all’Università di Firenze, è direttrice scientifica all’osservatorio astronomico comunale di Roselle (la prima donna a ricoprire questo ruolo), è operatrice al planetario di Firenze ed all’Osservatorio polifunzionale del Chianti; ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche su riviste referate ed è un’eccellente divulgatrice.

Veronica Calzone è laureata in Storia dell’Arte all’Università di Firenze, è guida turistica per la città di Firenze e la provincia dal 2008. Ha insegnato storia dell’arte nei centri territoriali permanenti, alla “School of Liberal Arts” di Siena, nei corsi abilitanti alla professione di guida turistica e nel progetto “I dintorni dell’arte”, promosso dall’associazione “Cultura senza età”.

Contributo di ingresso 10 euro a persona.

I posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com

Link dell’evento: https://www.amsagrosseto.com/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=92:astroarte-storie-di-pianeti-e-di-opere-d-arte-venere-e-marte&Itemid=131

L’evento è patrocinato dalla Società italiana degli storici della fisica e dell’astronomia.