“Un’autobiografia di tutti”: la Fondazione Bianciardi a Milano per un convegno universitario

Grosseto. “Un’autobiografia di tutti: la Milano di Luciano Bianciardi” è il titolo del convegno in programma giovedì 23 e venerdì 24 novembre all’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Università statale di Milano.

Il convegno è organizzato congiuntamente da Università di Milano Bicocca, Università Cattolica, Iulm e Università statale, con il patrocinio e il sostegno economico del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della nascita di Luciano Bianciardi, di cui la Fondazione Bianciardi è promotrice. Nei due giorni del convegno, sono previsti interventi per riflettere sui rapporti fra Bianciardi e Milano, indagando in profondità sulla sua biografia, sul contesto culturale in cui operò, sui vari aspetti della sua ricchissima attività giornalistica.

Il convegno

Il convegno si aprirà giovedì 23 novembre all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alle 14.30, con i saluti istituzionali da parte di Luciana Bianciardi, figlia dello scrittore e fondatrice di Ex Cogita editore; Andrea Canova, preside della facoltà di Lettere e Filosofia della Cattolica; Simona Moretti, direttrice del dipartimento di Comunicazione, arti e media della Iulm; Giampaolo Nuvolati, prorettore per i rapporti con il territorio della Bicocca; Roberto Mugnai, presidente del Comitato nazionale per il centenario della nascita di Bianciardi; Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione Bianciardi; Lucia Matergi, direttrice scientifica della Fondazione Bianciardi.

Il comitato scientifico del convegno è composto dai docenti Mario Barenghi, Paolo Giovannetti, Giuseppe Lupo, Gianni Turchetta. Venerdì 24 il convegno si terrà all’Università di Milano, sarà aperto dal rettore Elio Franzini e chiuso da Luciana Bianciardi.