Premio letterario Toscana: la manifestazione sbarca a Grosseto

Grosseto. La quarta edizione del Premio letterario Toscana sarà a Grosseto il 2 dicembre alle 18 all’Hotel Granduca.

Si tratta del concorso letterario che elegge il romanzo o la raccolta di racconti, tra i libri vincitori nei vari premi della regione. Alla competizione letteraria accedono di diritto tutte le opere vincitrici dei più prestigiosi concorsi letterari toscani che si sono svolti l’anno precedente, come il Premio Garfagnana in giallo/Barga Noir di Lucca, il Premio letterario di Narrativa e Poesia “La Città sul Ponte” di Firenze, il Premio letterario Tagete di Arezzo, il Premio letterario Città di Grosseto -“Amori sui generis”, il Premio Ala – Il magnifico Lettore di Livorno, il Premio letterario Città di Siena, il Premio letterario Il Delfino di Pisa e il Premio internazionale degli Scrittori italiani di Prato.

I finalisti

I finalisti di questa edizione sono Iacopo Maccioni, con “Dentro lo zaino”, Luigi Calisi, con “Il mondo finisce all’orizzonte”, e François Morlupi, con “Nel nero degli abissi”.

Organizzatore del Premio letterario Toscana è un comitato di cui fanno parte i delegati designati dalle associazioni organizzatrici dei prestigiosi premi sopra menzionati. In particolare: il Gruppo Scrittori Firenze, l’Associazione Scrittori aretini, l’Associazione culturale Gruppo scrittori senesi, l’associazione culturale Letteratura e Dintorni, l’associazione Liberi Autori Ala, la Proloco Litorale pisano, Garfagnana in giallo, Scrittoriitaliani.net. Il presidente del comitato è Massimo Granchi, coadiuvato da due vicepresidenti, Fabio Mundadori e Alessandro Nundini.

«La nostra amministrazione è felice di poter ospitare per la prima volta a Grosseto il ‘Premio letterario Toscana’ – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti -. Per noi è importante favorire lo sviluppo di iniziative che avvicinino i cittadini alla lettura e alla scrittura. Dopo la presentazione di tutte le opere in gara, al salone del Libro di Torino a maggio, presso lo stand della Regione Toscana, possiamo dire che ci aspetta una bellissima quarta edizione, visto che gli elaborati candidati sono molto interessanti».

«Il Premio letterario Toscana, ormai giunto alla quarta edizione – afferma Massimo Granchi, coordinatore del Premio letterario Toscana – è la conferma della validità di un progetto di rete culturale che riunisce già sette realtà di altrettante province toscane per decretare il libro toscano dell’anno, ma anche per valorizzare il talento letterario e lo spirito di collaborazione tra scrittori».

Il concorso

A Grosseto sarà svelato il nome dello scrittore o scrittrice che ha scelto la giuria, che in questo concorso sono due: una composta da giornalisti, l’altra da librerie. Ogni associazione seleziona un giornalista che si è distinto in ambito professionale e una libreria particolarmente radicata nel territorio di appartenenza. Per ciascuna opera avviene la somma algebrica dei voti espressi da ogni membro delle due giurie. Quella che ne riceverà il numero maggiore sarà riconosciuta come la vincitrice del premio. Inoltre, la pubblicazione che otterrà più preferenze dalla giuria dei giornalisti sarà insignita di un riconoscimento speciale: il premio della critica. L’associazione culturale Letteratura e Dintorni ha selezionato, tra i giornalisti, l’ex senatrice Francesca Scopelliti e, tra le librerie, la Palomar di Piazza Dante a Grosseto. Due i criteri di valutazione delle opere in concorso: il valore dei contenuti proposti dall’opera e le capacità di scrittura dell’autore e il successo editoriale della pubblicazione, determinato dai lettori attraverso l’acquisto della stessa nelle librerie.

Cenni storici del premio

Il prima edizione del premio si è svolta nel 2020 e la cerimonia di premiazione ebbe luogo a Firenze nella Sala Aleramo della Biblioteca delle Oblate. Seguirono come location di incoronazione del vincitore del concorso: Tirrenia (2021), Grand Hotel Golf, Lucca (2022), Luccalibri Libreria Caffè letterario. Nel corso degli anni il Premio letterario Toscana è riuscito a ottenere il patrocinio della Regione Toscana. Oggi il premio è arrivato alla quarta edizione.

La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Francesca Ciardiello. Le letture sono affidate a Giacomo Moscato e la musica a Emanuele Maniaci, studente del Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto. Presenti, oltre ai finalisti, alcuni membri della giuria e i rappresentanti delle otto associazioni culturali toscane.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Grosseto, l’associazione Letteratura e dintorni e il contributo di Toscano Alta Sartoria, eccellenza nel campo della moda nazionale, e del Nasdaq, associazione di volontariato.

L’apericena

Per chi fosse interessato al termine della cerimonia è previsto un apericena e c’è bisogno di prenotarsi, entro il 25 novembre, al numero dell’associazione Letteratura e dintorni 320.4398065.

Curiosità: la cerimonia di premiazione è stata sempre anticipata dalla presentazione di tutte le opere in gara con la partecipazione degli autori. Per il 2023 è stata realizzata al salone del Libro di Torino, che si è tenuto dal 18 al 22 maggio, presso lo stand della Regione Toscana che ha visto, fra l’altro, anche la partecipazione dell’assessore Luca Agresti del Comune di Grosseto.