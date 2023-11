“Per riflettere insieme”: al Teatro degli Industri lo spettacolo contro la violenza di genere

Grosseto. In occasione della ricorrenza del 25 novembre, in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 21.00, al Teatro degli Industri, ad ingresso libero, l’assessorato alla cultura con i Teatri di Grosseto e la collaborazione dell’artista Simone Ciampi, ideatore del progetto culturale “Meta-Forme – Le Forme della metamorfosi”, promuovono l’evento “Per riflettere insieme“.

Sarà una serata di reading e mise en espace per sensibilizzare ed esprimere la più ferma condanna contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, fenomeno inaccettabile e grave impedimento al raggiungimento della parità di genere, all’effettivo godimento dei diritti ed alla piena realizzazione personale.

“In un momento così delicato, dopo i recenti fatti di cronaca – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – ci è sembrato ancora più doveroso e importante creare una serata dedicata alla sensibilizzazione e alla lotta alla violenza verso le donne. Vogliamo ringraziare di cuore i Teatri di Grosseto e l’artista Simone Ciampi per aver collaborato con noi nell’organizzazione di questo evento. Speriamo che questo spettacolo serva davvero ‘per riflettere insieme’ e fare un passo in più verso l’eliminazione della violenza di genere”.

“Attraverso un percorso di parole, musica e movimento – afferma Ciampi – vogliamo portare il pubblico in un percorso emozionale per riflettere insieme sulla violenza di genere, che ancora oggi viene agita dall’uomo nei confronti delle donne, siano esse mogli, compagne o rivincite della propria frustrazione. I brani scelti, che vanno dal classico al contemporaneo (tra cui Ovidio Shakespeare, Pasolini, Alda Merini ed altri) sono testimonianze vive e toccanti di quanta strada c’è ancora da fare per raggiungere indipendenza e il rispetto tra i sessi”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo e-mail leformedellametamorfosi@gmail.com