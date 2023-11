“Controcanti in Maremma”: Corrado Barontini presenta il suo libro

Grosseto. Il libro di Corrado Barontini “Controcanti in Maremma – Il Novecento della protesta, della Resistenza e della lotta”, Edizioni Conoscenza, verrà presentato a Grosseto, al circolo Arci Khorakhané, venerdì 24 novembre alle 18.30. Parteciperà la Cgil provinciale di Grosseto, che ha promosso la collana editoriale nell’intento di offrire uno spaccato significativo ed esemplare della storia del movimento operaio della Maremma. Oltre all’autore, sarà presente il Coro degli Etruschi (nella foto), lo storico gruppo costituitosi una cinquantina d’anni fa, grazie al poeta popolare Morbello Vergari.

L’intento di realizzare una piccola antologia dei canti di opposizione alla sopraffazione diffusi in Maremma – e non solo – ha preso forma come continuazione del libro “Canti popolari in Maremma”, uscito nel 1975 a Grosseto e presentato addirittura da Caterina Bueno.

Si tratta di una raccolta di canzoni e notizie che recuperano quei materiali canori della protesta contro le ingiustizie del ‘potere’ che la gente comune ha cercato di avversare con le parole e con i canti raccontando l’altra faccia del quotidiano: i contrasti fra chi lavora e chi sfrutta, fra chi soffre e chi se la gode, fra chi vuole cambiare le proprie condizioni di vita e chi si adagia accettando quello che gli viene offerto.

“Un libro così – scrive l’autore nella prefazione – nasce anche dalla pretesa di mettere insieme testi e testimonianze musicali che, per la contemporaneità, sembrano essere di scarso interesse…” Ma è proprio con la trasmissione orale, avvenuta anche con i canti popolari, che è possibile oggi recuperare la memoria delle manifestazioni di dissenso e di lotta che hanno caratterizzato il “secolo breve”.

Nei cento anni del ‘900 sono successe cose straordinarie e dolorosissime ed i canti ci hanno consegnato suoni e parole in grado di rappresentare i grandi cambiamenti epocali e ideali, da non dimenticare, anzi da tramandare.

Il programma, oltre alla presentazione del libro, prevede alle 20.00 la “Cena a poco”, per la quale è consigliata la prenotazione, e dalle 21.30 ci sarà il concerto del Coro degli Etruschi, con la partecipazione di alcuni dei “Briganti di Maremma”; verranno proposti anche i canti popolari pubblicati nel libro.