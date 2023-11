“Autori al centro”: ecco i finalisti del concorso

Grosseto. Si svolgerà sabato 9 dicembre, al teatro Castagnoli di Scansano, la finale nazionale del concorso “Autori al centro” 2023.

I brani in concorsi sono stati numerosi già per questa prima edizione e i 12 finalisti sono stati selezionati da due docenti del Cet (la scuola di Mogol), ossia Giuseppe Anastasi e Carlotta, che saranno poi anche in giuria in teatro a Scansano.

I finalisti

In finale sono arrivati autori e autrici di brani pop molto diversi tra loro e di tutte le età: dagli under 25 agli over 50, tutti con canzoni veramente interessanti.

Ecco i loro nomi:

Ursi (Cristiano Tomaselli) arriva da Arci (Frosinone) e il suo brano in finale è “Telepatia”; Mike Orange (Michele Arancio) di Melzo (Milano), canterà “Parco”; Dima (Jacopo Di Marzo) viene da Orbetello. Il titolo della sua canzone è “Capogiro”; Giacomo Rossetti è di Figline Valdarno e canterà “L’America”; Corpoceleste Massimo Bartolucci) viene da Terni e il suo brano si intitola “Acqua sotto i ponti”; Daniele Sarno vive a Grosseto e canterà “Tungsteno”; Angelo Cicchetti arriva da Matera. La sua canzone si intitola “Dove niente muore”; Annalisa Gagnarli arriva da Figline e Incisa Valdarno (FI) ed ha un’interprete, Giuliana Marinelli, che viene da Castel Sant’Angelo (Pescara) e canterà “Pasqua 2020“; Eleonora Conti è di Terni e il suo brano è “Piacere espresso”; Laura Paterni viene da Camucia di Cortona (Arezzo) e canterà “Sentire (con il cuore)”; Luca Di Martino, da Isnello (Palermo), canterà “Io vado avanti”; Michela Niccoli è di Montecatini Terme (Pistoia) e il suo brano, “Stella polare“, verrà cantato da Angelo Cicchetti.

Il premio

Il premio “Autori al centro” è sicuramente una novità nel pianeta dei concorsi canori: non vi è quota d’iscrizione, i finalisti vengono ospitati per tre giorni a spese dell’organizzazione, vengono intervistati in radio, dove poi gireranno anche i loro brani giunti in finale e potranno presentarsi in video sul web prima del 9 dicembre.

I loro brani in finale saranno su un cd che verrà utilizzato per raccogliere donazioni a favore di Avis, saranno presenti a conferenze stampa e incontri con il pubblico durante i tre giorni a Scansano e parteciperanno a masterclass che potranno essere di supporto al loro progetto musicale personale.

I premi

I premi del concorso saranno diversi, prestigiosi e particolari per tutte le categorie: sono state create delle etichette per bottiglie Magnum di Morellino offerte dalla cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, dipinte o decorate in maniera originale ad opera di artisti anche quotati, che le renderanno vere “bottiglie d’autore” uniche e preziose. Il maremmano Luigi Cirianni, produttore musicale per Universal e Orangle Record, sceglierà inoltre, a suo insindacabile giudizio, uno dei brani in finale da produrre e distribuire.

Altri premi sono poi previsti per tutte le categorie, che sono ben nove. Oltre al primo, secondo e terzo classificato, saranno premiati anche il miglior autore over 50, il miglior under 25, la migliore autrice, il miglior testo, la migliore melodia, il migliore interprete.

La giuria

La prestigiosa giuria musicale composta, oltre che da Carlotta e Giuseppe Anastasi e da Luigi Cirianni, anche dal maestro Antonio Bonfilio, da Mario Masciullo e da Susan Duncan Smith, fornirà un feedback su testo, melodia e interpretazione, mentre la giuria tecnica, formata da Giovanni Crimini, Tanita Spang e Claudia Cancellotti, fornirà feedback in merito alla presenza scenica, allo staging e all’immagine dell’artista sul palco. Infine, la giuria popolare, formata dai presidenti di varie proloco locali e dai presidenti delle associazioni, voterà esclusivamente in base al proprio gusto musicale personale. Tutti i giurati (circa 35) potranno lasciare commenti o suggerimenti agli artisti sulla loro scheda di valutazione per aiutarli a migliorare il loro progetto musicale.

“Autori al centro” è un concorso dove si vincono premi, ma dove soprattutto si porta via un bagaglio di feedback che si spera possano portare ogni artista un passo più avanti verso il successo.

I due concerti dei finalisti in teatro, l’8 e il 9 dicembre, saranno trasmessi in diretta da Radio One-Nonsolosuoni e da Maremma in Diretta, oltre che da Backstage Art, per una visibilità nazionale più ampia possibile.

Intorno alla finale nazionale del concorso ideato da Anna Del Vacchio, che svolge anche il compito di direttore artistico, si è poi sviluppato un festival molto vasto con seminari di recitazione, masterclass di make-up artist, oltre che di produzione e distribuzione musicale, mostre di artisti figurativi: pittori, scultori, decoratori, ceramisti, artisti del ferro, del legno, del cuoio e creatori di gioielli. Ci saranno performance artistiche molto particolari ed originali e anche presentazioni di libri di poesia e prosa, danza, sfilate e piéce teatrali.

Sia a Magliano in Toscana che a Scansano, i Comuni che ospiteranno i numerosi eventi del festival, si svolgerà anche “Assaggi al buio”, un’attività multisensoriale con esclusione della vista e condotta dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Grosseto.

La finale nazionale inoltre vedrà in scena sul palco del teatro di Scansano un’interprete in lingua dei segni che tradurrà in Lis tutti i brani e i dialoghi, per rendere fruibile la musica anche alle persone sorde.

Praticamente tutte le attività del festival, tutte le performance e le presentazioni, compresi i concerti in teatro, sono aperti al pubblico e a ingresso gratuito, ciò al fine di rendere l’arte inclusiva sotto ogni aspetto.

Una gara di solidarietà molto corposa e a tratti persino commovente si è attivata per la realizzazione del festival tra gli artisti in mostra (circa 40), i performer e gli scrittori (oltre 50), che prestano tutti gratuitamente la loro opera. Inoltre, ci sono le attività commerciali e le associazioni coinvolte (oltre 50), che hanno messo a disposizione servizi e prodotti di ogni genere al fine di ampliare e amplificare ogni azione del festival e per accogliere e coccolare i finalisti in concorso.

Un movimento di popolazione, non solo locale, che si muove tutto in un’unica direzione per la realizzazione di un progetto comune incentrato su arte e bellezza.

Il taglio del nastro di questo splendido festival avverrà il pomeriggio del 7 dicembre nella sala conferenze della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, alla presenza dei media, e vedrà come madrina Ilenia Garofalo, Miss Coraggio all’ultima edizione di Miss Italia, che si è svolta a Salsomaggiore Terme lo scorso 11 novembre.

Ilenia, grossetana, con una storia molto speciale alle spalle, intratterrà il pubblico sul tema “Phoenix: la bellezza dell’imperfezione”, argomento della sua tesi di laurea e storia della sua vita.

Il festival “Autori al centro” 2023 si svolgerà nei territori dei comuni di Magliano in Toscana e Scansano dall’8 al 10 dicembre, ma vedrà anche eventi diversi sia prima che dopo questo weekend.

Le informazioni sui vari eventi saranno rese note sulla pagina Facebook “Autori al centro” e sulla pagina Instagram autori_al_centro, mentre il programma dettagliato sarà pubblicato anche sul sito www.autorialcentro.it