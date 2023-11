L’Orchestra “Città di Grosseto” in concerto al Moderno: sul palco oltre 80 musicisti

Grosseto. L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” chiude il 2023 con un grande concerto che vedrà oltre 80 musicisti sul palco del Teatro Moderno di Grosseto.

Il concerto

L’appuntamento è per sabato 18 novembre, alle 18, e il programma prevede l’esecuzione della “Morte di Isotta” da “Tristano e Isotta” di Richard Wagner, con la soprano Jenufa Gleich (nella foto), e la celebre VIII Sinfonia di Anton Bruckner, l’ultima ad essere completata nel 1887 dal compositore austriaco. Per l’occasione l’orchestra sarà diretta da Andrea Colombini. E proprio Colombini è stato il primo direttore d’orchestra, nel 2013, ad eseguire in Italia la VIII Sinfonia di Bruckner nell’edizione 1939 del musicologo austriaco Robert Haas: dieci anni dopo, la stessa versione andrà in scena a Grosseto.

I biglietti sono in prevendita tramite l’infoline dell’Orchestra (WhatsApp 333.537299) e saranno in vendita anche al botteghino del Teatro Moderno, a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Andrea Colombini

Il direttore d’orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle Bande militari e di cornamuse dell’esercito britannico che ha portato in tournée in Italia. Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri.

Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno. Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.

Jenufa Gleich

La soprano Jenufa Gleich si è distinta in particolare per le sue interpretazioni di opere composte da Wagner e Strauss. Ha registrato un intero album di Wagner con la Bbc Orchestra of Wales sotto la direzione di Fabrice Bollon. Jenufa è stata un’artista di primo piano su Bbc Radio 3 cantando il Wesendonck Lieder. Ha cantato con numerosi direttori d’orchestra, tra cui Jaap van Zweden (Ring Cycle, Hong Kong Philharmonic on Naxos), Fabrice Bollon (Bbc Now), Anthony Negus (Longborough Festival Opera), Eve Queler (Opera Orchestra of New York), Gianluca Marciano (Fiesole Festival dell’Opera) e altri.