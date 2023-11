Il Capodanno ritorna in piazza Dante: il programma della serata

Grosseto. È ufficiale: il Capodanno ritorna in piazza.

Domenica 31 dicembre, a partire dalle 21, prenderà vita una serata magica che accoglierà cittadini e turisti in piazza Dante, tutti pronti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Tante le realtà che hanno partecipato al bando emesso dal Comune di Grosseto.

A essersi aggiudicato l’evento è stata l’associazione musicale Afma di Massimiliano Terranzani.

Divertimento, musica, ballerini da tutta Italia ed effetti speciali: sarà una serata imperdibile. Tante le associazioni che, nell’ultimo mese, hanno presentato le proprie proposte. A essersi aggiudicato il bando è stata la nota associazione musicale Afma di Grosseto. Condurrà la serata il presentatore Carlo Sestini.

“Siamo molto soddisfatti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – del ritorno in piazza. Si tratta di una scelta che siamo certi verrà premiata dalla presenza di numerose persone. Il cuore cittadino ritorna protagonista del Capodanno. Una festa aperta a tutti, inclusiva, piena di gioia”.

Il costo complessivo dell’evento ammonta a 38mila 550 euro.

Il programma

Ad aprire la serata saranno i Revue, emergente band grossetana, composta da Giovanni Laschi alla voce, Pietro Morgione alla chitarra solista, Filippo Migliorini al basso, Lorenzo Camaiani alla batteria e Lorenzo Del Bravo alla seconda chitarra. Il gruppo è noto per aver pubblicato due singoli nell’arco dello scorso anno e ha partecipato a realtà musicali di spicco nel panorama italiano, come il Men/Go music festival di Arezzo e il Tour music fest. Inoltre, vincendo numerosi concorsi, il gruppo ha collaborato con realtà cinematografiche come la Farrago, dove ha contribuito alla colonna sonora della serie Rumors.

A seguire sarà lo spettacolo show live “Icons” formato da: Irene Tortora (voce lead), Beatrice Regillo (sax e cori) Massimiliano Terranzani (chitarra), Federico Storai (batteria), Andrea Buccella (tasterie), Alessio Lanforti (sax), Vanessa Guadagno (trombone), Mirco Pieri (tromba), Ilaria Pinelli (violino), Enrico Mega (basso), Marika Maffettone (ballerina), Sabrina Mastrangelo (ballerina), Pierluigi Grandini (ballerino), Mattia Raggi (ballerino e coreografo), Martina Mania (ballerina).

Un viaggio attraverso le decadi della musica pop, dal fervore degli anni ’90 fino ai giorni odierni. Dieci talentuosi musicisti e cinque ballerini professionisti, per due ore di pura energia e intrattenimento. Uno spettacolo unico, che porterà in scena gli artisti più iconici dei nostri tempi, offrendo una performance dal vivo che farà cantare, ballare ed emozionare. “Icons” presenta un repertorio impressionante che spazia dalle hit di Madonna e Spice Girls ai successi più recenti di Bruno Mars, Michael Jackson, Lady Gaga, Dua Lipa e molti altri. Repertorio che prende qualsiasi fascia di età.

Infine, ballo con Andrea Mattei di radio M2O.

Il marketing dell’evento sarà a cura dall’agenzia Studio Kalimero.