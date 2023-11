Giannetti International Guitar Festival: il Duo Equinox in concerto

Grosseto. Sabato 18 novembre, alle 17, al Museo di storia naturale di Grosseto, concerto dell’Equinox duo, con Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra, intitolato “The best of Italy – Un viaggio nella musica italiana”.

Il concerto

Straordinario concerto di chiusura al Giannetti International Guitar Festival. L’evento sarà dedicato alla musica italiana con il famoso duo composto da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra.

“The best of Italy” è frutto di anni di appassionata ricerca musicale e di tournées in varie parti del mondo, dove il duo ha portato alta la bandiera nazionale. Il programma è una piacevolissima carrellata sulla musica italiana proposta in ogni sua declinazione: dal repertorio classico delle Variazioni sul Carnevale di Venezia e della Tarantella di Rossini alla canzone napoletana d’autore, dall’opera lirica alla musica da film fino ai brani dedicati espressamente al Duo Equinox. Una cartolina dall’Italia dunque, di quelle gioiosamente colorate che ogni tanto tiriamo fuori dal cassetto dei ricordi e che ci rendono felici.