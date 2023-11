Alle Clarisse un laboratorio creativo per i bambini: come partecipare

Grosseto. Un nuovo appuntamento per i piccoli al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Sabato 18 novembre, alle 17, gli operatori di PromoCultura accoglieranno i bambini dai 6 agli 11 anni che vorranno divertirsi con il laboratorio “Atelier d’arte sulla tridimensionalità della scultura“: per partecipare occorre prenotare al numero 0564.488066 (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19) o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Il costo a bambino è di 6 euro.

Il laboratorio sarà incentrato sulla mostra della rassegna “La settimana della bellezza”, “Porte del Paradiso. Le Madonne con Bambino di Francesco Badile e Ugo Riva”: i bambini saranno guidati in un gioco di esplorazione e osservazione delle sculture in esposizione alla ricerca degli elementi che rappresentano il movimento, come abiti, drappeggi e particolari della figura umana.