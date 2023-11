“Le parole costruiscono il pensiero”: agli Industri lo spettacolo sulla violenza di genere

Grosseto. Il 26 novembre, al Teatro degli Industri di Grosseto, si terrà lo spettacolo dal titolo “Le parole costruiscono il pensiero“, organizzato da Soroptimist club Grosseto con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

L’evento avrà un ruolo importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere.

“In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall’Onu, il 25 novembre – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle pari opportunità, Angela Amante –, la nostra amministrazione, insieme a Soroptimist club Grosseto, che da sempre è impegnato nella sensibilizzazione della collettività sul tema della violenza di genere, ha deciso di organizzare una serie di eventi sull’argomento. Dunque dibattito e cultura al fine di affrontare questo tema, per fornire spunti di riflessione su come un cambiamento sia possibile, presentando non solo la visione della parte femminile ferita e vittima, ma anche quella della parte maschile che può ripensare a sé, alle proprie azioni e ai comportamenti violenti messi in atto e per coinvolgere i giovani nella serata attraverso il dibattito, le letture e la musica”.