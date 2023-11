Hexagon Film Festival: al Museo di storia naturale la quinta edizione della rassegna

Grosseto. È tutto pronto per la quinta edizione dell’Hexagon Film Festival. Al Museo di storia naturale della Maremma da mercoledì 15 a venerdì 17 novembre saranno proiettati i 22 cortometraggi in gara.

La tre giorni inizierà ogni sera alle 21, l’ingresso è gratuito: venerdì 17 novembre sarà decretato il vincitore assoluto e sarà assegnato il premio della Giuria giovani.

La rassegna dedicata ai cortometraggi è arrivata alla sua quinta edizione, confermandosi un appuntamento atteso nel settore della cinematografia breve. Quest’anno a presentare il festival è la Fondazione Grosseto Cultura con il supporto dell’associazione Kalonism e del Comune di Grosseto e la sponsorizzazione di Tiemme, Menaldi Fabio Edilizia e autocarrozzeria La Stazione.

Nei mesi scorsi sono arrivati centinaia di cortometraggi da tutto il mondo: il comitato selettivo ne ha scelti 22, che saranno proiettati durante la tre giorni dedicata al festival. Al vincitore, venerdì 17 novembre, saranno consegnati l’Esagono di cristallo e un premio in denaro di 500 euro. Da questa edizione, inoltre, la manifestazione ha visto l’ideazione di un ulteriore premio che verrà assegnato dagli studenti della Fondazione Polo universitario grossetano. Fondazione Grosseto Cultura ha promosso infatti un bando per formare la giuria, composta da universitari grossetani, che decreterà tra i cortometraggi in gara il vincitore del premio “CinemaGiovani“.

«È un grande traguardo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – essere arrivati alla quinta edizione del festival. Siamo lieti di poter offrire, grazie anche alla Fondazione Grosseto Cultura, uno spazio dedicato a registi emergenti. L’impegno di mantenere vivi eventi come questo resta un punto fermo per la nostra amministrazione».

«Fondazione Grosseto Cultura – spiega il presidente Giovanni Tombari – ha supportato il festival sin dalla sua nascita: Lorenzo Santoni ha saputo creare una rassegna innovativa capace di attirare giovani registi da tutto il mondo per promuovere appunto la cinematografia breve. I corti in gara sono di altissimo livello e non sarà semplice decretare il vincitore».

Il programma delle tre serate

Mercoledì 15 novembre

“Pietre sommerse” di Jordi Penner, Italia, 2022 (15′)

“Rustling” di Tom Furniss, Nuova Zelanda, 2022 (10′)

“L’ultimo dell’anno” di Fabrizio Provinciali, Italia, 2022 (19′)

“Power Signal” di Oscar Boyson, Stati Uniti, 2023 (20′)

“Bergie” di Dian Weys, Sud Africa, 2022 (7′)

“Une bouffée d’air” di Federico Caria, Italia, 2022 (18′)

“Come un animale” di Antonio Petruccelli, Italia, 2022 (20′)

Giovedì 16 novembre

“La Banyera” di Sergi Marti Maltas, Spagna, 2021 (20′)

“Cicatrici” di Paolo Civati, Italia, 2022 (15′)

“Lights on the stage” di Alessandro Panza, Italia, 2021 (14′)

“Il soggetto assente” di Riccardo Pittaluga, Italia, 2022 (10′)

“Nighte ride from L.A.” di Martin Gerigk, Germania, 2023 (5′)

“The gold teeth” di Alireza Kazemipour, Iran, 2022 (15′)

“L’uovo” di Daniele Grassetti Italia, 2021 (20′)

“The silent echo” di Suman Sen, India, 2021 (15′)

Venerdì 17 novembre

“An Irish goodbye” di Tom Berkeley e Ross White, Irlanda del Nord, 2022 (20′)

“Old Tricks” di Edoardo Pasquini e Viktor Ivanov, Bulgaria, 2022 (6′)

“Soluzioni alternative” di Filippo Tamburini, Italia, 2022 (8′)

“Datsun” di Mark Albiston, Nuova Zelanda, 2021 (15′)

“Super” di Nikolas Kouloglou, Grecia, 2022 (20′)

“Reginetta” di Federico Russotto, Italia, 2022 (20′)

“Lo sport nazionale” di Andrea Belcastro, Italia, 2022 (18′)