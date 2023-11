“Autunno in bianco e nero”: otto giovani pianisti in concerto nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Si è svolto domenica 12 novembre, nella chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, il concerto conclusivo del 4° progetto “Autunno in bianco e nero – Giornate pianistiche internazionali“, promosso dall’associazione culturale Recondite Armonie con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova e con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Grosseto, scuola di musica “G.Chelli”, Fondazione Grosseto Cultura, Misericordia di Grosseto, Hotel Granduca, Clan della Musica e Speroni Eventi.

Il concerto

Ben otto, quest’anno, i giovani pianisti che hanno preso parte al progetto autunnale e si sono esibiti con un vasto repertorio comprendente musiche di Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninov, a conclusione di un’intensa due giorni di masterclasses tenute dalla pianista ucraina Maria Narodytska, acclamata dalla critica internazionale per le sue “abilità musicale senza pari” e docente alla High School of Music and Theater di Amburgo.

Ed ecco i nomi dei giovani pianisti: Carlotta Anna Denevi, Francesco Pilici, Vladislav Tupaylo, Dan Blank, Naomi Blank, Emanuele Ferrone, Sofia Symonds e Alessio Masi.

Nella foto: i giovani pianisti durante la consegna degli attestati di partecipazione