“Giovani in Musica”: il duo Maranesi-Pratesi in concerto

Grosseto. Torna l’appuntamento con la rassegna “Giovani in Musica” di A.Gi.Mus. Grosseto, attività che si pone l’obiettivo di valorizzare il talento di giovani promesse musicali: musicisti under 30 provenienti dall’Italia e dalle altre nazioni europee, attraverso un programma che li aiuti a cimentarsi, confrontarsi e crescere professionalmente. Un’esperienza che li porta fuori dagli ambiti prettamente didattici e li aiuta a far sì che la musica, oltre che passione, possa tramutarsi in professione. I giovani musicisti trovano in questo programma un modo per confrontarsi con se stessi e con il proprio futuro. Questo progetto offre loro spazi espressivi che difficilmente possono trovare altrove e diventa il naturale trait-d’union fra il percorso scolastico e quello professionale.

Il concerto

Giovedì 16 novembre, alle 18.00, l’aula magna del Polo Bianciardi a Grosseto ospita il duo Manaresi-Pratesi, entrambi vincitori della seconda edizione di “Attraverso i suoni”. Il duo si esibisce con musiche di Mozart, Schumann e Brahms. Il duo, seppur molto giovane, ha alle spalle già un’esperienza degna di nota e una formazione di alto livello.

Sara Maranesi (violino) è nata a Firenze nel 2003. È iscritta al triennio del diploma accademico di 1° livello in violino al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con il maestro Massimo Coco. Dal 2016 segue le masterclasses del maestro Pavel Vernikov e dal 2019 anche dei maestri Klaidi Sahatçi, Lea Birringer e Salvatore Quaranta. Ha vinto per due volte il 1° premio al Crescendo di Firenze, il 2° premio al concorso Salieri di Legnago ed al concorso Riviera etrusca ed il 1° premio ai concorsi Zuccotti, Città di Scandicci e Lake Como, è stata selezionata dall’Esta per esibirsi agli “Incontri sul palcoscenico” a Cremona.

Fabio Pratesi (pianoforte) ha iniziato lo studio del pianoforte sotto la guida della professoressa Ileana Horculescu, proseguendo al Liceo musicale Alberti-Dante di Firenze nella classe della professoressa Maria Teresa Valastro e attualmente al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con il maestro Giampaolo Nuti. Si è esibito sia in qualità di solista che in formazioni cameristiche in luoghi di Firenze come la Fondazione «La Pira», Casa Martelli, lo stesso Conservatorio, il Teatro Verdi e la Scuola di musica di Fiesole, nell’ambito del progetto di scuola-lavoro, la libreria Feltrinelli e il Checcacci Store.

Il programma

Il programma spazia fra le musiche di Mozart, Schumann e Brahms. Infatti, il duo si esibirà nella Sonata K, 301 Allegro con spirito e nella Allegro di W.A. Mozart; nel Phantasiestücke op.73, Zart und mit Ausdruck, Lebhaft, leicht Rasch, mit Feuer di Schumann; e nella Sonata op.100, nella Allegro amabile e nella Andante Tranquilla di Brahms.

I due giovani musicisti sono tra i vincitori del progetto “Attraverso i suoni”, nato dalla collaborazione tra le sedi A.Gi.Mus. di Firenze, Grosseto e Arezzo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nei territori grossetani, il progetto è sostenuto dai Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Il prossimo appuntamento con “Giovani in Musica” è il 5 dicembre, alle 18: l’aula magna del Polo Bianciardi ospiterà il Trio Desìo.

Ingresso libero.

Pr informazioni: tel. 339.7960148, e-mail agimus.grosseto@agimus.it.